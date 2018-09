Popa, despre predarea limbii române de profesori, în şcolile minorităţilor: A fost solicitată inclusiv de comisarul Navracsics

14:00

Tenismanul sârb Novak Djokovic, care a câştigat duminică turneul US Open, a declarat în conferinţa de presă de după finală că nu ar fi crezut că poate realiza acest lucru dacă i l-ar fi spus cineva în luna februarie.''Dacă mi-aţi fi spus asta în februarie, nu aş fi crezut'', a subliniat Djokovic, care a avut doi ani dificili.''Viaţa mea s-a transformat în ultimii ani, am devenit tată de două ori, am lipsit din circuit timp de şase luni, am fost operat... Dacă mi-aţi fi spus în februarie, când m-am operat, că voi câştigat Wimbledon, US Open şi Cincinnati, nu aş fi crezut. În acelaşi timp, exista o parte din mine care spera şi credea că pot reveni foarte repede la nivelul pe care îl doream. Ca să fiu sincer, mă aşteptam să revină rapid la un nivel înalt după operaţie. Dar asta mi-a luat trei-patru luni. În această perioadă am învăţat multe despre mine, am învăţat să fiu răbdător. E nevoie de timp pentru ca lucrurile să se aşeze, iar ultimele două luni au fost formidabile'', a declarat Djokovic.Sârbul a precizat că a înţeles multe lucruri după înfrângerea sa din sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, în faţa italianului Marco Cecchinato: ''Am fost foarte, foarte dezamăgit de jocul meu în acea zi. Începusem să joc bine la Roma, am făcut meciuri bune la Roland Garros, dar asta m-a dezamăgit. Aveam impresia că mă apropiam de nivelul pe care îl căutam, dar am jucat slab''.''Aveam nevoie să mă deconectez şi am plecat cu soţia mea în Alpii francezi. Îmi aduc aminte de un moment în care eram pe muntele Sainte-Victoire. Ne-am aşezat, am admirat priveliştea şi în acel moment mi-am găsit o nouă inspiraţie, o nouă motivaţie. (...) De atunci, totul s-a schimbat din punct de vedere al rezultatelor, am jucat finala la Queen's, am câştigat la Wimbledon, Cincinnati şi US Open'', a relatat Djokovic.Novak Djokovic a comentat şi faptul că l-a egalat la numărul de titluri de Mare Şlem pe americanul Pete Sampras (14): ''Pete Sampras este una dintre cele mai mari legende ale tenisului. Era idolul meu în copilărie, un model. Prima oară când am văzut tenis la televizor a fost prima sau a doua sa victorie la Wimbledon. Este ceea ce mi-a dat imboldul de a juca tenis. Înseamnă mult pentru mine să am tot atâtea titluri de Mare Şlem ca el. E incredibil''.Djokovic a vorbit şi despre rivalii săi Roger Federer şi Rafael Nadal: ''Am sentimentul că această rivalitate, cu aceşti jucători, a făcut din mine jucătorul care sunt. Ne-am împins unul altuia limitele de fiecare dată când am jucat. Pentru mine, să joc cu Federer sau Nadal, a fost ultima provocare de fiecare dată. M-am gândit mult în carieră, când pierdeam cele mai multe meciuri contra lor, cum să îmi ridic nivelul, să îmi dezvolt jocul pentru a fi în măsură să le fac faţă, să îi înving când conta mai mult (la turneele de Mare Şlemm, n. red.). Le datorez acest lucru''.Tenismanul sârb Novak Djokovic, cap de serie numărul şase, a câştigat turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, duminică, după ce l-a învins pe argentinianul Juan Martin Del Potro, al treilea favorit, cu 6-3, 7-6 (7/4), 6-3, în finala desfăşurată la arenele Flushing Meadows din New York. AGERPRES/(autor: Mihai Ţenea, editor: Adrian Drăguţ, editor online: Gabriela Badea)