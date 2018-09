Migranţi: Taberele de pe insuele greceşti din Marea Egee sunt suprapopulate, avertizează oficialii locali

18:50

Germanca Angelique Kerber este a doua jucătoare calificată la Turneul Campioanelor de la Singapore, după românca Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, care conduce detaşat în clasamentul WTA Race, a anunţat luni WTA.Fost N.1 mondial, Kerber, acum locul 3 WTA, are un sezon foarte bun, în care a câştigat al treilea turneu din Mare Şlem din cariera sa, la Wimbledon, după ce a jucat semifinala la Australian Open (învinsă de Halep) şi sferturile la Roland Garros. Ea este singura jucătoare ce a atins sferturile de finală în acest an la primele trei turnee de Mare Şlem.Kerber a început anul câştigând turneul de la Sydney. În 2018 ea a mai disputat sferturi de finală la Indian Wells şi Miami Open. Germanca a câştigat 42 de meciuri în acest an, reuşind să obţină cel puţin 40 de victorii în şase din ultimele şapte sezoane."Sunt onorată să mă calific pentru Turneul Campioanelor de la Singapore în acest an. Am multe amintiri de când am concurat la Singapore, mai ales calificarea în finală în 2016, şi sunt încântată să mă întorc şi să joc în faţa unor fani extraordinari", a spus Kerber.Ea va participa a cincea oară la Turneul Campioanelor, ultima ei prezenţă aici fiind în 2016, când a fost învinsă în finală de Dominika Cibulkova. Sportiva germană a mai participat la această competiţie în 2012 şi 2013, când turneul era găzduit de Istanbul, şi în 2015, tot la Singapore.Turneul Campioanelor va avea loc la Singapore între 21 şi 28 octombrie.AGERPRES (autor: Mircea Lazaroniu; editor: Adrian Drăguţ, editor online: Ada Vîlceanu)