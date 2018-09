Câteva sute de persoane au protestat în Piaţa Victoriei împotriva Guvernului

22:00

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni că a solicitat Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România efectuarea de verificări la doi notari din Sibiu în legătură cu casa pierdută în instanţă de preşedintele Klaus Iohannis.Într-o intervenţie telefonică la România TV, Tudorel Toader a spus că, în opinia sa, notarul care l-a făcut proprietar pe Iohannis, în anul 1999, a comis un fals."Am solicitat Uniunii Notarilor să facă verificări în activitatea notarială de la Sibiu. Practic, este vorba de doi notari sau două cabinete notariale. Cel care a făcut actul în 1999, care l-a făcut proprietar pe preşedinte, act care a fost invalidat ulterior de instanţa de judecată, care a fost declarat nul. Ce se întâmplă în spatele acestei neregularităţi? O fi fost un fals, o fi fost un uz de fals, o fi fost un abuz? Eu cred că da. Numai că, între timp, au trecut 20 de ani şi faptele notarului acela, dacă au avut caracter penal, sigur s-au prescris. Pe de altă parte, s-au făcut verificări la cabinetul notarial care a suspendat procedura notarială. Şi la întrebarea domnului ministru de la Finanţe 'de ce s-a suspendat procedura, dacă nu se poate reveni şi dacă pe cale judiciară preşedintele nu poate fi obligat la plata sumei datorată statului?', răspunsul cred eu că este următorul: nu am văzut raportul de control, sigur mâine voi intra în posesia lui. M-am interesat şi am înţeles următorul lucru: că notarul care avea procedura aceasta succesorală urma să dispună către Cadastru radierea fostei intabulări pe numele preşedintelui şi bunul ar fi revenit statului, casa", a afirmat Tudorel Toader.Ministrul de Justiţie a explicat că al doilea notar a suspendat procedura notarială, la cererea a două persoane fizice, care susţin că sunt proprietarii acelui imobil."Este o regulă generală, dacă un bun nu are proprietar, dacă bunul are o anumită valoare, el revine statului, prin Ministerul de Finanţe. Ce s-a întâmplat? În această procedură notarială, au apărut două persoane fizice, doi intervenienţi, spunând: 'suspendaţi procedura, pentru că noi revendicăm proprietatea respectivului imobil'. Notarul nu are ce să facă, el rezolvă această procedură necontencioasă, unde nu sunt litigii, părţile nu au adversităţi sau nu revendică proprietatea. Apărând aceşti doi pretinşi proprietari, notarul a suspendat dezbaterea, procedura notarială şi au mers la instanţa de judecată, pentru ca instanţa să vadă cine este proprietarul imobilului: ăştia care au intervenit acum şi se pretind proprietari, dacă nu rămâne statul şi bunul trece în proprietatea statului", a spus Tudorel Toader.Ministrul Justiţiei a făcut referiri şi la sumele de bani care ar putea fi plătite statului de familia Iohannis."Cu privire la sumele de bani datorate. Aici, domnul ministru de la Finanţe ştie că este o inechitate în legea fiscală. Adică, dacă o persoană fizică datorează statului o sumă de bani, statul poate să urmărească persoana aceea fizică timp de cinci ani de zile. Dacă nu, se prescrie. Invers - dacă persoana fizică are la stat o sumă de bani şi trebuie ca statul să-i dea banii persoanei fizice, ea are un termen de trei ani pentru a revendica suma respectivă. În opinia mea, este o inegalitate, după cum statul este debitor sau creditor. (...) Eu am înţeles din raportul pe care l-au făcut la Sibiu, la notarul care a suspendat, că nu avea altă cale decât să suspende procesul la cererea celor doi intervenienţi, pretinşi proprietari, pentru ca judecătorul să spună cui îi aparţine proprietatea. Dar, nu are legătură în momentul ăsta proprietatea cu suma datorată, pentru că este o regulă de bun-simţ pe care o ştie tot românul, că oricine are un câştig licit trebuie să dea cotă parte la stat, sub formă de taxe, impozite, ce este acolo. Până la urmă, noi astăzi vorbim de proprietate, că îl interesează pe stat să devină sau să redevină proprietarul casei, dar statul are către un cetăţean, o persoană fizică, indiferent ce demnitate are, o creanţă, de luat o sumă de bani şi statul să vadă dacă este în termen să ia banii respectivi. (...) Proprietatea este una, obligaţia fiscală este altceva şi Finanţele nu au decât să cheme în judecată, să impună, sigur, cu verificarea prescripţiei. Că până la urmă, statul de ce a stat în pasivitate până acum?", a mai spus Tudorel Toader. AGERPRES/(A-autor: Eusebi Manolache, editor: Antonia Niţă, editor online: Simona Aruştei)