00:50

Echipa Muntenegrului a învins formaţia Lituaniei cu scorul de 2-0, luni seara, la Podgorica, într-o partidă din Grupa a 4-a a Seriei C din Liga Naţiunilor la fotbal, din care face parte şi România.După 0-0 la Ploieşti, vineri, Muntenegru s-a impus prin golurile marcate de Stefan Savic (34 - penalty) şi Marko Jankovic (35), urcând pe primul loc în grupă. Foto: (c) TT News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERSTurcia, echipă antrenată de românul Mircea Lucescu, a obţinut o victorie surprinzătoare în deplasare cu Suedia, cu scorul de 3-2. Scandinavii au condus cu 2-0, dar Turcia a întors scorul, marcând pe final de două ori prin Emre Akbaba (88, 90+2), jucător introdus în min. 62 de Lucescu. Turcia venea după 1-2 cu Rusia, iar Suedia era sfertfinalistă la CM 2018.Portugalia, campioana europeană en titre, a învins Italia cu 1-0, prin golul lui Andre Silva (48). Squadra Azzurra are două meciuri fără victorie şi ocupă ultimul loc în grupă.Rezultate:Seria AGrupa 3Portugalia - Italia 1-0A marcat: Andre Silva 48. Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Portugal 1 1 0 0 1 0 1 3 Poland 1 0 1 0 1 1 0 1 Italy 2 0 1 1 1 2 -1 1 Seria BGrupa 2Suedia - Turcia 2-3Au marcat: Isaac Kiese Thelin 35, Viktor Claesson 49, respectiv Hakan Calhanoglu 51, Emre Akbaba 88, 90+2. Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Russia 1 1 0 0 2 1 1 3 Turkey 2 1 0 1 4 4 0 3 Sweden 1 0 0 1 2 3 -1 0 Seria CGrupa 1Scoţia - Albania 2-0Au marcat: Berat Xhimshiti (autogol) 47, Steven Naismith 68. Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Scotland 1 1 0 0 2 0 2 3 Albania 2 1 0 1 1 2 -1 3 Israel 1 0 0 1 0 1 -1 0 Grupa 4Muntenegru - Lituania 2-0Au marcat: Stefan Savic 34 - penalty, Marko Jankovic 35.Serbia - România 2-2Au marcat: Aleksandar Mitrovic 26, 63, respectiv Nicolae Stanciu 48 - penalty, George Ţucudean 68. Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Montenegro 2 1 1 0 2 0 2 4 Serbia 2 1 1 0 3 2 1 4 Romania 2 0 2 0 2 2 0 2 Lithuania 2 0 0 2 0 3 -3 0 Seria DGrupa 1Andorra - Kazahstan 1-1Au marcat: Jordi Alaez 86, respectiv Iuri Logvinenko 68.Cartonaş roşu: Serikjan Mujikov (Kazahstan) 76. Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Georgia 2 2 0 0 3 0 3 6 Andorra 2 0 2 0 1 1 0 2 Latvia 2 0 1 1 0 1 -1 1 Kazakhstan 2 0 1 1 1 3 -2 1 Grupa 3Kosovo - Insulele Feroe 2-0Au marcat: Arber Zeneli 50, Atdhe Nuhiu 54.Malta - Azerbaidjan 1-1Au marcat: Andre Agius 10 - penalty, respectiv Tamkin Halilzade 26. Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Kosovo 2 1 1 0 2 0 2 4 Faroe Islands 2 1 0 1 3 3 0 3 Azerbaijan 2 0 2 0 1 1 0 2 Malta 2 0 1 1 2 4 -2 1 AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)