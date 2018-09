Dragnea - mesaj la 17 ani de la atentatele din SUA: România rămâne pe deplin angajată în lupta împotriva terorismului

01:00

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, s-a arătat ''mulţumit şi fericit'' pentru egalul cu Serbia, 2-2, înregistrat luni seara, la Belgrad, în Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Naţiunilor."Sunt mulţumit şi fericit. A fost un meci cu ocazii de ambele părţi, cu puţină şansă puteam să ne întoarcem cu 3 puncte la ocaziile pe care le-am avut în ultimele 10 minute'', a declarat Contra după meci, la Pro TV.Contra a salutat ''felul în care jucătorii au ieşit de la vestiare, atitudinea pe care au avut-o, nu s-au mai speriat de sârbi''.''Au fost două goluri care puteau fi evitate. Am analizat acest joc al sârbilor, dar în prima repriză nu am reuşit să-i închidem pe benzi. La pauză am reorganizat puţin echipa şi s-a văzut'', a subliniat antrenorul echipei naţionale.Cosmin Contra a explicat şi decizia de a-l titulariza pe debutantul Denis Drăguş: ''Mitriţă la antrenamentul oficial a simţit o durere la inghinali şi mi-a fost teamă să-l introduc din primul minut şi am decis să-l folosesc pe final, când a avut ocazii de a marca. Aşa că am decis să-l folosesc pe Drăguş, cel care a impresionat toată săptămâna, a avut tupeu şi a făcut un meci bun la debut''.''Din păcate, a fost o lecţie cu Muntenegru, noi n-am ştiut să jucăm împotriva unei astfel de echipe defensive. Împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din Europa (Serbia), ne-am ridicat la nivelul său. (...) Am revenit de la 0-1 şi 1-2. E clar că nu mă mulţumesc cu două puncte după primele două etape, mi-aş fi dorit patru puncte'', a mai spus Contra.Selecţionerul a afirmat că acum se gândeşte la meciul cu Lituania, ''o echipă puternică pe propriul teren, unul artificial, o echipă masivă, care joacă în sistem cu cinci fundaşi''.''Putem termina în primele două echipe. Dar cel mai important este meciul cu Lituania. Dacă la partida cu Serbia pe teren propriu, cu suporterii de partea noastră, vom avea cinci puncte, putem să terminăm grupa chiar pe primul loc", a concluzionat Cosmin Contra.Naţionala de fotbal a României şi reprezentativa Serbiei au terminat la egalitate, 2-2 (0-1), luni seara, pe Stadionul ''FK Partizan'' din Belgrad, în Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Naţiunilor.Aleksandar Mitrovic (26, 63) a marcat golurile gazdelor, în timp ce pentru echipa României au înscris Nicolae Stanciu (48 - penalty) şi George Ţucudean (68). România va juca următoarele meciuri din Liga Naţiunilor luna viitoare, cu Lituania în deplasare (11 octombrie) şi cu Serbia acasă (14 octombrie).AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)