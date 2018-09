Pintea: Garantarea accesului egal al pacienţilor la terapii şi medicamente inovative - o provocare a politicii farmaceutice europene

11:30

Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a declarat, luni, cu prilejul prezentării sale oficiale, că va da totul în noul său post de antrenor al echipei mexicane de ligă secundă Dorados de Sinaloa, relatează agenţiile internaţionale de presă.''Nu am venit pentru o plimbare, nu am venit în vacanţă. Am venit să muncim, am venit să îmi dau inima şi să ajutăm echipa'', a spus Maradona în faţa reporterilor, la Culiacan.Fostul campion mondial a primit un tricou cu numărul 10 pe spate, dar Maradona (57 ani) a avertizat că nu este un salvator al fotbalului mexican: ''Nu am venit să rezolv problemele fotbalului mexican''.Maradona, care a condus naţionala Argentinei la câştigarea Cupei Mondiale în 1986, chiar în Mexic, a părăsit în primăvară postul de antrenor la echipa Al Fujairah (Emiratele Arabe Unite), iar în iulie şi august a fost preşedintele clubului belarus Dinamo Brest.Dorados de Sinaloa ocupă penultimul loc în liga secundă mexicană.Maradona, conştient de situaţia dificilă, a afirmat plastic: ''Trebuie să cărăm un elefant pe umerii noştri''.Diego Maradona a mai spus că doreşte ca noua sa echipă să practice un joc ofensiv: ''Vom încerca să câştigăm meciuri, nu să ne apărăm''.Vedeta argentiniană a afirmat că a declinat ofertele prietenilor săi, preşedinţii bolivian Evo Morales şi venezuelean Nicolas Maduro, de a antrena echipele lor naţionale. Maradona a pregătit naţionala Argentinei între 2008 şi 2010.