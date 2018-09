“Vreau asta o dată pe săptămână!” A încercat să închiriere o garsonieră cu 400 lei, dar… Ce lecție a primit un tânăr din Brăila

21:00

Bianca nu a fost niciodată mai sexy de-atât! Fosta prezentatoare de la Kanal D a publicat imagini cu ea goală, din timpul unui duș fierbinte, lăsând să i se vadă formele perfecte. Bianca Drăgușanu este într-o formă de zile mari! Ne-a demonstrat-o toată vara, de fiecare dată când a fost surprinsă la plajă în costume […] The post Bianca Drăgușanu s-a pozat goală în duș și a explodat tot internetul! appeared first on Cancan.ro.