Fobal: UEFA va organiza o nouă competiţie intercluburi din 2021 (ECA)

12:50

Americanii comemorează marţi 17 ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 prin ceremonii de omagiere sobre, proiecte de voluntariat şi un nou monument dedicat victimelor, informează Associated Press în pagina sa electronică.Mii de rude ale victimelor, supravieţuitori şi salvatori sunt aşteptaţi la ceremonia de marţi de la World Trade Center, în timp ce preşedintele american Donald Trump şi vicepreşedintele Mike Pence se vor deplasa în Pennsylvania şi respectiv la Pentagon, unde terorişti ai reţelei Al Qaida au prăbuşit avioanele pe care le deturnaseră, acestea fiind cele mai grave atacuri teroriste comise pe teritoriu american.Preşedintele republican Donald Trump, născut la New York, şi Prima Doamnă, Melania Trump, urmează să participe la ceremoniile care se vor desfăşura la Memorialul 11 septembrie ridicat pe un teren viran din apropierea oraşului Shanksville, Pennsylvania. La rândul său, Pence ia parte la o ceremonie care va avea loc la Pentagon.Circa 3.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în atacurile din 11 septembrie, care încă mai modelează politica americană, cu toate că ele sunt mai puţin prezente în conştiinţa publică, la 17 ani de la producerea lor. Totuşi, un memento brutal s-a produs nu cu mult după ultima comemorare, cea de anul trecut, când de Halloween un terorist uzbec aflat la bordul unui camion a intrat în mulţime, omorând opt oameni în Manhattan, nu departe de World Trade Center. Iar în decembrie 2017, un presupus kamikaze şi-a detonat dispozitivul exploziv improvizat într-un tunel ce lega două staţii de metrou din apropiere de Times Square. Potrivit autorităţilor, ambii suspecţi s-au inspirat din atacurile grupării extremiste Statul Islamic.Comemorările atacurilor din 11 septembrie 2001 au devenit deja ritualuri binecunoscute, care se concentrează îndeosebi pe citirea numelor celor care au pierit în atentate. Însă în fiecare an, la Ground Zero din New York, locul unde se ridicau cândva cele două turnuri gemene, rudele victimelor imprimă ceremoniilor o tuşă personală. La câteva ore după ceremonie, două lasere puternice vor ilumina cerul nopţii în Lower Manhattan, în cadrul aşa-numitului ''Tribute in Light''.Comemorarea din acest an are loc pe fondul începerii unui agitat ciclu electoral la jumătate de mandat, însă de ceva vreme se fac eforturi pentru a separa aceste manifestări de activismul politic. Grupul ''Ziua de 11 septembrie'', care promovează voluntariatul, le cere în mod constant candidaţilor să nu facă acţiuni campanie şi publicitate electorală în această zi. Organizatorii ceremoniei de la Ground Zero le permit politicienilor să ia parte la manifestările comemorative, dar din 2011 li s-a interzis acestora să citească numele celor decedaţi sau să susţină discursuri.Memorialul dedicat zilei de 11 septembrie continuă să se extindă la Shanksville, unde monumentul ''Tower of Voices'' va ajunge să includă câte un clopoţel de vânt pentru toţi cei 40 de oameni care au murit aici. Totodată, la Ground Zero din New York urmează să înceapă construcţia unei alei în onoarea celor care s-au ocupat cu operaţiunile de căutare şi salvare, ca mod de a recunoaşte eforturile salvatorilor, dintre care unii s-au îmbolnăvit sau chiar au murit după expunerea la substanţele toxice emanate după prăbuşirea turnurilor gemene. Cercetătorii au documentat un număr ridicat de afecţiuni respiratorii, stres post-traumatic şi alte afecţiuni în rândul salvatorilor care s-au aflat printre ruinele World Trade Center în căutare de supravieţuitori. Circa 38.500 de persoane au depus cereri pentru obţinerea de compensaţii, iar până acum au fost aprobate solicitări de acest tip în valoare de 3,9 miliarde de dolari.Între timp, reconstrucţia continuă. O staţie de metrou distrusă la 11 septembrie a fost în cele din urmă redeschisă sâmbăta trecută, la aproape 17 ani de la atentate. În iunie, a fost inaugurată o clădire de birouri de 80 de etaje chiar lângă Ground Zero, iar un centru de artă este în curs de construcţie. În schimb, şantierul la o biserică ortodoxă greacă, distrusă în atacuri, a fost stopat în decembrie 2017, după ce proiectul a întâmpinat dificultăţi de ordin financiar. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor: Ionuţ Mareş, editor online: Gabriela Badea)