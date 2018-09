FOTO! Alexandra Dinu, transformare uluitoare! Fosta soție a lui Adi Mutu este de nerecunoscut

12:30

Temperaturile de afara incep deja sa arate faptul ca este toamna, iar sezonul ciocolatei calde si a serilor ploioase petrecute in confortul propriului camin se apropie. Te pregatesti sa petreci mai mult timp in interior, asa ca e nevoie sa gasesti tot felul de lucruri interesante pe care sa le faci, chiar si in zilele friguroase care nu iti mai permit plimbarile prin parc. E sezonul noilor proiecte, al ideilor indraznete si al gadget-urilor! Iata cateva propuneri de accesorii si gadget-uri pe ca...