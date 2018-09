Canotaj: Echipajele româneşti de patru rame şi patru vâsle feminin, calificate în semifinale la Mondiale

14:30

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va produce o diminuare a bugetului UE, arătând că soluţia potrivită în acest caz ar fi o alocare naţională "un pic crescută".Şeful statului a primit marţi vizita premierului slovac, Peter Pellegrini."Am discutat despre nevoia de consolidare a proiectului european şi am găsit împreună că avem o abordare similară faţă de toate aceste chestiuni. În context, am evidenţiat importanţa summitului pe care îl vom organiza anul viitor, la Sibiu, un summit destinat viitorului UE, şi sunt convins că vom găsi cele mai bune abordări pentru acel summit. Este o perioadă dificilă pentru UE, euroscepticismul, în creştere, Brexitul bate la uşă şi cred că trebuie să redăm europenilor sentimentul de siguranţă şi de bun mers al Uniunii. Pentru asta, este, evident, nevoie să lucrăm în foarte multe planuri şi împreună cu domnul prim-ministru am găsit aici o cale comună interesantă, prin faptul că România va prezida Consiliul Uniunii, iar Slovacia va prezida mai multe formate, de exemplu, OECD va fi prezidat şi am primit cu mulţumiri suportul dlui prim-ministru pentru ca România să devină membră. Aceste formate ne vor permite în cursul anului viitor armonizări suplimentare în foarte multe dosare. Unul dintre dosarele mai complicate se referă la bugetul viitor al Uniunii. Aici am căzut de acord că foarte multe sectoare trebuie să fie finanţate în continuare corespunzător, de exemplu, coeziunea şi agricultura; pe de altă parte, sunt sectoare noi, care trebuie finanţate şi trebuie să ţinem cont şi de faptul că Brexitul va produce o diminuare a bugetului. Suntem de părere că o alocare naţională un pic crescută este o soluţie potrivită pentru această problemă. Aceasta este şi poziţia pe care România a avut-o în cadrul negocierilor de până acum", a spus Iohannis, la conferinţa comună cu premierul slovac, Peter Pellegrini.El a arătat că în ceea ce priveşte negocierea pe Brexit a căzut de acord cu premierul slovac că aceasta se va face într-un mod profesionist de către echipa de negociatori stabilită de UE 27. "Vom lăsa echipa să negocieze mai departe, cu speranţa unei finalizări rapide, până la sfârşitul acestui an", a adăugat Iohannis.Discuţiile dintre cei doi oficiali au vizat relaţiile bilaterale româno-slovace, viitoarea preşedinţie română la Consiliul UE, viitorul Europei, retragerea Marii Britanii şi extinderea UE, aspecte conexe securităţii europene, NATO şi Summitul celor Trei Mări."Relaţiile dintre România şi Slovacia sunt excelente. Am subliniat amândoi acest lucru şi, dacă îmi permiteţi să folosesc aşa o sintagmă, mi-am exprimat mulţumirea faţă de această stare de fapt. Aceste relaţii sunt foarte bune în plan politic, sunt foarte bune şi în creştere în plan economic, dar o menţiune specială am ţinut să fac: aceste relaţii se datorează într-o măsură semnificativă şi comunităţilor, respectiv comunitatea românească din Slovacia, care este foarte bine primită şi foarte bine integrată, şi comunităţii slovace din România, care, de asemenea, este foarte bine integrată", a mai spus Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Alexandru Cojocaru)