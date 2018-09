Carmen Dan: Pe 10 august 2018 nu a fost un miting paşnic

19:00

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu consideră că primarul Capitalei, Gabriela Firea, a adus un mare deserviciu social-democraţilor prin declaraţiile pe care le-a făcut după şedinţa Comitetului Executiv."Voi cere ca toţi membrii de partid, indiferent că este de o lună venit în partid sau de 20 şi ceva de ani, să fie tratat cu aceeaşi monedă. Dacă se consideră că un membru de partid, cum am fost eu, de exemplu, atunci când am făcut o anumită declaraţie, am fost suspendat şase luni, după aceea mi s-a retras sprijinul politic. Eu cred că doamna primar general, în această situaţie, a făcut un mare deserviciu partidului nostru. Poate că unele dintre chestiunile pe care le-a ridicat sunt reale, poate nu sunt reale, trebuia să le discute aşa cum le discutăm noi, în general, în interiorul partidului, să nu iasă public, pentru că ne-a făcut un mare deserviciu. Noi când mergem în teritoriu, acasă, toată lumea este foarte îngrijorată, sunt tulburaţi primarii, nu ştiu ce se mai întâmplă cu noi, ne omorâm între noi, e o chestiune care până acum nu s-a întâmplat", a spus Rădulescu la Palatul Parlamentului.El a adăugat că social-democraţii trebuie să înţeleagă că niciun membru nu are voie să aducă prejudicii partidului ieşind public şi "făcând rating la televiziuni, o săptămână discutând numai despre subiectul ăsta" şi atacându-l pe preşedintele partidului."Nu am discutat cu preşedintele, nu ştiu ce hotărâre va lua, eu am cerut şi astăzi şi cer de o săptămână ca cei care se fac vinovaţi de prejudicii majore aduse partidului, conform statutului, să fie trataţi toţi la fel, adică să se înceapă suspendare, toate măsurile care sunt până la excludere, în funcţie de ce hotărăşte Comitetul Executiv. Se începe cu avertisment, apoi suspendare şi ridicarea sprijinului politic, apoi excludere. Trebuie să fim toţi trataţi la fel, am spus că o să fac mare scandal în partid dacă eu sunt tratat într-un fel şi doamna Firea în alt fel", a menţionat deputatul PSD.Rădulescu a afirmat că sunt câteva persoane în partid care ar vrea ca Liviu Dragnea să facă un pas înapoi, dar acestea nu s-au constituit într-un grup. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Florin Marin, editor online: Alexandru Cojocaru)