Vă mai aduceți aminte de Foresta - Dinamo? Echipa omului care a vrut să candideze la șefia FRF a reușit o revenire inimaginabilă

Echipa națională sub 19 ani a României, antrenată de Daniel Oprescu, a susținut două partide amicale cu Cipru, 2-1 și 1-0.UPDATE 16:55Andrei Târnovanu a reacționat pentru GSP.RO: "S-a ajuns prea departe cu această poveste. Lucrurile au fost înțelese greșit. Am reglat această problemă cu colegul meu Andrei. Am fost și rămânem prieteni. Mai mult nu vreau să comentez. Din punctul meu de vedere, este un caz închis". ...