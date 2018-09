Liviu Dragnea, reacție după ce Senatul a adoptat propunerea de redefinire a familiei: Salut decizia Parlamentului

16:50

Evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în luna mai a anului școlar 2018-2019, anunță, marți, Ministerul Educației Naționale. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (14 mai), matematică (15 mai) și limba maternă (16 mai). Elevii […] Post-ul Evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în mai 2019 apare prima dată în Libertatea.ro.