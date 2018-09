Vizita lui Donald Trump în Irlanda, prevăzută pentru luna noiembrie, a fost amânată

19:40

Rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru, consideră că o şcoală modernă trebuie să lase posibilitatea elevilor "să îşi dezvolte şi maximizeze trăsăturile de personalitate şi creativitate proprie"."OCDE constată în momentul de faţă că insistăm numai asupra testelor standardizate la disciplinele care pot fi uşor standardizate şi care formează nucleul educaţiei, începând din ciclul primar şi mergând mai departe la gimnaziu, liceu şi la universitate. Este vorba despre deprinderile şi capacităţile - abilităţile lingvistice şi numerice. Ei bine, acest lucru nu pare să mai fie suficient. (...) O şcoală modernă trebuie să fie o şcoală care să lase posibilitatea elevilor ca în ritmuri specifice, pornind de la nevoi specifice, pornind de la dorinţele de cunoaştere specifice, să îşi dezvolte şi maximizeze aceste trăsături de personalitate şi creativitate proprie", a afirmat marţi rectorul în cadrul unei conferinţe.El a spus că, deşi activează în învăţământul superior de mulţi ani, îl interesează ce se întâmplă în învăţământul primar şi gimnazial."Deşi funcţionez de foarte multă vreme în universitate, m-a interesat şi mă interesează în continuare ce se întâmplă în şcoala primară, în gimnazială. (...) Unii spun că am avut foarte multe reforme până în momentul de faţă, superficial pregătite. Alţii spun că am avut o reformă, un început de reformă foarte bun care a fost apoi ratat prin diverse intervenţii politice. Dacă am reuşi să ne descentrăm puţin faţă de discuţiile foarte mult politizate din România şi am pune într-o perspectivă un caracter ştiinţific mai amplu şi am lua şi în considerare şi experienţa teoretică a cercetătorilor în domeniu (...) vom vedea că problemele acestea apar peste tot, probleme legate de felul cum trebuie să arate şcoala la începutul acestui nou mileniu şi cum anume nu mai putem rămâne într-o formulă şcolară care să fie pur şi simplu ecoul şi copia unui sistem economic care în momentul de faţă este în restructurare profundă", a spus Dumitru. AGERPRES/(AS-editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)