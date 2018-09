Carmen Dan: CEX-ul este singura structură statutară care poate să-mi ceară să părăsesc mandatul

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marţi seara că va continua mandatul de ministru şi singura structură care i-ar putea solicita să renunţe la această funcţie este Comitetul Executiv al PSD.Carmen Dan a afirmat că în situaţia în care i-ar solicita Comitetul Executiv al PSD, ar renunţa "fără absolut nicio rezervă" la funcţia de ministru de Interne."Eu zic că fiecare are răspunderea lui. Eu cred că mi-am asumat această responsabilitate şi este de datoria mea să merg până la capăt. Atât timp cât ştiu că nu am greşit, atât timp cât îmi cunosc foarte bine limitele mandatului, cred că este o datorie de onoare să continui ceea ce am început. Până la urmă, ministrul de Interne a fost pus cu votul colegilor din Comitetul Executiv. Din punctul meu de vedere, este singura structură statutară care poate să-mi ceară să părăsesc mandatul de ministru şi credeţi-mă că într-o atare situaţie am să fac lucrul acesta fără absolut nicio rezervă", a spus ministrul Carmen Dan la RTV.Întrebată dacă a fost supusă la presiuni pentru "a ceda", Carmen Dan a negat."Nu, nu a pus nimeni presiune pe mine să cedez în povestea aceasta, în afară de solicitarea doamnei primar general făcută în CEx nu a existat nicio altă solicitare, nimic, nu am luat cunoştinţă de vreun punct de vedere exprimat de vreun alt coleg de-al meu din PSD în sensul acesta", a mai declarat ministrul de Interne.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat pe 1 septembrie, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al Partidului Social Democrat, care s-a desfăşurat la Neptun, demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, ca urmare a evenimentelor care au avut loc pe 10 august la Bucureşti. AGERPRES/(A, autor: Cristina Matei, editor: Antonia Niţă, editor online: Simona Aruştei)

