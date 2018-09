Ianis Hagi, gol direct din corner! România U21 a câștigat derby-ul grupei! Aproape calificaţi la EURO 2019

14:10

Greșeală imensă într-un manual de matematică de clasa I, elevilor li se spune că 12 este mai mare decât 16. Editura Didactică și Pedagogică nu este la prima eroare, au mai fost depistate și în manualele de Geografie, Istorie și Biologie pentru clasa a VI-a. Elevilor de clasa I li se spune că numărul 12 […] The post Greșeală imensă într-un manual de clasa I! Elevilor li se spune că 12 este mai mare decât 16 appeared first on Cancan.ro.