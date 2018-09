Cioloş: Cel care ar trebui întrebat de procurori despre afirmaţiile privind finanţarea externă a protestelor e Dragnea

22:30

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marţi seară că nu a fost citată sau invitată de Parchetul General în dosarul privind intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august."Nu am fost citată, nu am fost invitată (de Parchetul General în dosarul privind evenimentele din 10 august - n.r.), pentru că nu m-am clarificat cu citaţia, cu invitaţia. De exemplu, astăzi a fost secretarul de stat pe ordine publică, n-am înţeles dacă a fost citat sau doar invitat la o discuţie, n-am înţeles dacă e formală sau informală (...). M-a informat în cursul zilei de ieri că astăzi se va duce la Parchet, n-am încercat să influenţez în niciun fel, doar am luat act de această situaţie şi, aşa cum s-a văzut astăzi, a şi fost", a spus Carmen Dan la România TV.Ministrul de Interne a precizat, referitor la o posibilă implicare în organizarea protestului din 10 august a unor entităţi sau grupuri de persoane cu pregătire de specialitate că până în prezent nu a primit date în plus care să conducă "spre o astfel de situaţie"."Pe 10 august a existat o comunicare uzuală şi corectă cu serviciile partenere, am făcut precizări despre informaţiile care s-au primit. Ulterior, după 10 august, am retransmis o solicitare către serviciile partenere şi am solicitat dacă, după analiză, se desprind date sau informaţii dacă în organizarea protestului sau în spatele organizării protestului ar fi entităţi, ar fi grupuri de persoane sau ar fi structuri cu pregătire de specialitate sau dacă au informaţii în plus, am transmis rugămintea să ni le pună la dispoziţie. Nu am primit date în plus sau date care să conducă spre o astfel de situaţie", a declarat Carmen Dan.Ministrul a afirmat că nici în ceea ce priveşte finanţarea organizării protestului nu a primit informaţii suplimentare, dar a adăugat că a văzut în spaţiul public "nişte înregistrări" şi instituţiile statului ar trebui să facă verificări."Nici cu privire la eventualele finanţări. Însă, ca şi dumneavoastră, am văzut în spaţiul public rulând nişte înregistrări, nişte filmuleţe şi cred eu că instituţii abilitate ale statului trebuie să se aplece şi să facă verificările necesare şi referitoare la aceste aspecte", a afirmat Carmen Dan.Secretarul de stat în MAI Gheorghe Nucu Marin a fost audiat, marţi, la Parchetul General în dosarul privind intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august.Pe 3 septembrie, Parchetul General anunţa că 770 de plângeri penale au fost înregistrate la Secţia Parchetelor Militare din partea unor persoane care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor la protestul din 10 august.Până în prezent, la Parchet au fost audiaţi ca martori, printre alţii, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, viceprimarul Aurelian Bădulescu, dar şi prefectul Speranţa Cliseru. AGERPRES/(AS - autor: Cristina Matei, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)