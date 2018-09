SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 12 septembrie

00:20

Selecţionata Spaniei a surclasat Croaţia, vicecampioana mondială, cu neverosimilul scor de 6-0, marţi seara, la Elche, într-un meci din Grupa a 4-a a Seriei A, în Liga Naţiunilor la fotbal.Golurile au fost marcat de Saul Niguez (24), Marco Asensio (33), Lovre Kalinic (35, autogol), Rodrigo (50), Sergio Ramos (57) şi Isco (70).Belgia a câştigat şi ea clar în Islanda, cu scorul de 3-0, prin ''dubla'' lui Romelu Lukaku şi reuşita lui Eden Hazard. Foto: (c) Brynjar Gunnarsson / APRezultatele de marţi: Seria AGrupa 2Islanda - Belgia 0-3Au marcat: Eden Hazard 29 - penalty, Romelu Lukaku 31, 81. Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Switzerland 1 1 0 0 6 0 6 3 Belgium 1 1 0 0 3 0 3 3 Iceland 2 0 0 2 0 9 -9 0 Grupa 4Spania - Croaţia 6-0Au marcat: Saul Niguez 24, Marco Asensio 33, Lovre Kalinic 35 (autogol), Rodrigo 50, Sergio Ramos 57, Isco 70. Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Spain 2 2 0 0 8 1 7 6 England 1 0 0 1 1 2 -1 0 Croatia 1 0 0 1 0 6 -6 0 Seria BGrupa 3Bosnia-Herţegovina - Austria 1-0A marcat: Edin Dzeko 78. Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Bosnia and Herzegovina 2 2 0 0 3 1 2 6 Northern Ireland 1 0 0 1 1 2 -1 0 Austria 1 0 0 1 0 1 -1 0 Seria CGrupa 2Finlanda - EstoniaA marcat: Teemu Pukki 12.Ungaria - Grecia 2-1Au marcat: Roland Sallai 15, Laszlo Kleinheisler 43, respectiv Konstantinos Manolas 18. Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Finland 2 2 0 0 2 0 2 6 Hungary 2 1 0 1 2 2 0 3 Greece 2 1 0 1 2 2 0 3 Estonia 2 0 0 2 0 2 -2 0 Seria DGrupa 2Republica Moldova - Belarus 0-0San Marino - Luxemburg 0-3Au marcat: Maxime Chanot 9, Aurelien Joachim 45, Danel Sinani 52. Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Luxembourg 2 2 0 0 7 0 7 6 Belarus 2 1 1 0 5 0 5 4 Moldova 2 0 1 1 0 4 -4 1 San Marino 2 0 0 2 0 8 -8 0 AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)