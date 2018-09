DOCUMENTAR: 15 ani de la moartea artistului Johnny Cash

Artistul Johnny Cash s-a născut la 26 februarie 1932, în Nashville, Tennessee, SUA. Când avea trei ani, familia s-a mutat în Dyess, Arkansas. A fost atras de muzica irlandeză şi de gospel şi a început să compună de la 12 ani. Tot atunci, a început să cânte la chitară şi să apară la postul local de radio.În 1950, s-a înrolat în Forţele Aeriene ale SUA. Alături de câţiva colegi de armată a format grupul Landsberg Barbarians, şi au lansat cântecul "Folsom Prison Blues". Şi-a încheiat serviciul militar în iulie 1954 şi s-a întors în Texas, potrivit site-ului www.thefamouspeople.com.A alcătuit grupul Johnny Cash and the Tennessee Two, care cânta un amestec de blues şi country, iar în 1955 au lansat la Sun Records melodiile "Hey, Porter" şi "Cry! Cry! Cry!". Au urmat "Folsom Prison Blues" şi "So Doggone Lonesome".A devenit cunoscut odată cu lansarea single-ului "I Walk the Line", care a intrat în topurile muzicale în 1956. Anul următor, a fost primul artist care înregistra un LP la Sun Records şi a devenit unul dintre cei mai vânduţi artişti ai anului. În 1958, a încheiat un contract cu Columbia Records, unde a lansat single-ul "Don't Take Your Guns to Town", care a urcat imediat în topuri. În anii '60 a apărut în seria tv "Rainbow Quest" şi în filmul "Five minutes to Live". Tot atunci a lansat câteva hituri country - "Ring of Fire" şi "Understand Your Man".Anul 1968 a adus lansarea albumului "Johnny Cash at Folsom Prison", iar un an mai târziu a devenit gazda emisiunii "The Johnny Cash Show", la ABC Network, unde i-a avut invitaţi pe celebrii Bob Dylan sau Kenny Rogers.În anii '70 şi-a consolidat imaginea de "The Man in Black", deoarece se îmbrăca frecvent în negru, semnul distinctiv fiind o haină neagră lungă până la genunchi. În 1971, a compus chiar un cântec numit "Man in Black", al cărui text explica preferinţa lui pentru vestimentaţia de culoare neagră. Anul 1973 a adus lansarea dublului album "The Gospel Road", iar în 1975 a fost lansat volumul autobiografic "Man in Black". În a doua parte a anilor '70 a avut apariţii în filme: "Columbo: Swan Song", "Little House on the Prairie" şi "Dr.Quinn, Medicine Woman".Alături de Willie Nelson, Waylon Jennings şi Kris Kristofferson a efectuat turnee şi a lansat trei albume de hituri, primul fiind în 1985 - "Highwaymen". În aceeaşi perioadă, a apărut în "The Pride of Jesse Hallam" şi "Muppet Show".În 1986 a apărut albumul "Class of 55" şi a publicat romanul "Man in White". Albumul "Highwaymen 2" a fost lansat în 1990, iar patru ani mai târziu, a înregistrat "American Recordings". Anii 1995 şi 1996 au adus alte două albume - "Highwaymen - The Road Goes on Forever" şi "Unchained". A doua autobiografie, "Cash: The Autobiography", a apărut în 1997 şi cuprinde detalii din viaţa artistului care nu fuseseră dezvăluite în primul volum. În 2000 a lansat "American III: Solitary Man" şi doi ani mai târziu, "American IV: The Man Comes Around". A murit la 12 septembrie 2003, în Saint Thomas Midtown Hospital din Nashville, Tennessee.A câştigat 19 premii Grammy. Din 1980 face parte din Country Music Hall of Fame and Museum, iar în 1985 a câştigat Academy of Country Music Award pentru single-ul anului - "Highwayman". În 1988 a prezentat ceremonia Academy of Achievement Golden Plate Award, iar din 1992 face parte din Rock and Roll Hall of Fame.În 1999 a primit Grammy Lifetime Achievement Award, în 2003 a câştigat American Music Association Award pentru albumul anului - "American IV: The Man Comes Around". A fost primit, postum, în Gospel Music Hall of Fame, precizează site-ul www.thefamouspeople.com. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cristian Anghelache, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Johnny Cash / Facebook

