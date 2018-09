“Revoluție” împotriva Theresei May la Londra. Brexitul, încă incert, cu doar câteva luni înainte

20:10

„Am făcut precizări referitoare la informările pe care le-am primit înainte și după organizarea protestului. Am solicitat informații inclusiv de la parteneri (...) reiese că în baza acelor informări nu am avut indicii că a fost o acțiune de protest organizată sau susținută de o anumită entitate sau de o anumită organizație sau de grupuri de persoane sau că s-au primit finanțări din afară", a declarat, marți, la Parlament, ministrul de Interne, Carmen Dan, potrivit Mediafax. Ea a adăugat că în urma apariției unor informații publice în sensul unei posibile finanțări externe a protestelor, instituțiile statului pot demara o anchetă. „Însă, am putut vedea cu toții și am urmărit și eu, aseară, niște filmulețe. Cred că sunt aspecte care reies și din acele înregistrări și cred eu că instituțiile statului se pot apleca pentru a verifica și aceste situații. În plus, am depus la parchetul competent, la DIICOT, o acțiune prin care expunem toată înlănțuirea de evenimente și fapte, particularitățile acestei acțiuni de protest, și am adresat Parchetului solicitarea să facă toate verificările necesare, noi fiind la dispoziția organelor judiciare cu orice alte probe sau înscrisuri pe care dânșii consideră sau ne solicită să le punem la dispoziție”, a declarat Dan. PSD a cerut, marți, instituțiilor statului să investigheze de urgență informațiile ”de o gravitate excepțională” care au apărut în spațiul public cu privire la finanțarea externă a protestelor de stradă și premeditarea acțiunilor violente de la mitingul din 10 august. ”PSD cere instituțiilor statului să investigheze de urgență informațiile de o gravitate excepțională care au apărut în spațiul public cu privire la finanțarea externă a protestelor de stradă și premeditarea acțiunilor violente de la mitingul din 10 august. Cetățenii României, mai ales participanții de bună credință la aceste manifestații, au dreptul să știe întreg adevărul din spatele acestor mișcări de stradă, cine sunt autorii manipulărilor și intoxicărilor publice, cine a plătit și cu scop real s-a urmărit provocarea unei reacții emoționale împotriva instituțiilor statului român și a ordinii constituționale”, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, PSD consideră că informațiile apărute în presă cu privire la mitingul din 10 august ”conțin indicii temeinice cu privire la acțiuni subversive menite să vulnerabilizeze siguranța națională și autoritatea statului român”. ”Astfel de chestiuni nu pot rămâne neinvestigate de organele de anchetă. Nu este o dispută de ordin politic ci un risc major care vizează România. În egală măsură PSD apreciază că se impune realizarea unui cadru legal care să asigure transparența totală a surselor de finanțare și a intereselor celor care inițiază, întrețin și amplifică proteste de stradă în România”, se mai arată în comunicatul social-democraților. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică, într-o emisiune TV, că în zilele următoare vor fi făcute publice informații ce arată că protestele din 10 august au fost finanțate și din extern, iar protestatarii au fost bine organizați, încercându-se o lovitură de stat. "Eu zic ca PSD să rămână la guvernare, că așa m-am angajat în 2016. Cine a oprit pe cine să vorbească în partid? Sigur, a apărut o supărare cu doamna Carmen Dan, dar măcar altcineva să susțină demiterea ei. Doamnei Firea i s-a inoculat ideea că cineva vrea să arunce vina pentru 10 august pe doamna prefect. I-am și spus doamnei Firea inaite de CEx am văzut în presă că doamna Dan ar fi spus ceva despre prefect, care e apropiat doamnei Firea. Nu putem vorbi de o vină pentru că eu sunt absolut convins că în 10 august instituțiile statului nu au acționat ilegal, Jandarmeria a intervenit respectând regulamentele", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. Președintele PSD a afirmat că s-a încercat o lovitură de stat, iar mișcarea a fost finanțată. "Dar PSD ce trebuia să facă? Să o demită pe Carmen Dan, spunând că PSD le-a adus celor violenți pietre din caldarâm. Au fost proteste finanțate și din extern. Eu am auzit că vor ieși săptămâna viitoare. Eu nu m-am folosit niciodată de zvonuri. E mai puțin important de unde (am auzit – n.r.). Vor ieși informații despre faptul că s-au finanțat aceste proteste, că au fost organizați paramilitar, că au provocat întotdeauna jandarmii, au încercat să intre prin forță în Guvern. Asta a fost o lovitură de stat", a mai spus Dragnea.