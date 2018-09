Declarații de presă susținute de Ministrul Afacerilor Externe al României, Teodor Meleșcanu, și de Ministrul Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale din Maroc, Nasser Bourita

18:50

Declarația de presă a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută la finalul participării la campania „Let’s Do It, Romania!” Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Am participat la o acțiune de strângere de gunoaie, cred că este expresia cea mai simplă. Am strâns doi saci, am găsit în foarte puțin timp suficiente gunoaie de strâns și vreau să fac câteva observații legate de acțiunea noastră de astăzi. Am participat la invitația „Let’s Do It, Romania!” și este un fel de încep...