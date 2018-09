Senat: Maior a ajuns la Comisia de politică externă pentru audiere; şedinţa este publică

13:40

Aşezările informale în România nu sunt recunoscute din punct de vedere legal, iar un prim pas ar fi punerea termenului de aşezare informală în legislaţie, a afirmat miercuri directorul naţional al Habitat for Humanity, Roberto Pătrăşcoiu, la conferinţa internaţională Housing Forum 2018 - Talks that Build.El a explicat că aşezările informale sunt acele aşezări formate din sute sau chiar mii de oameni care locuiesc fără forme legale, fără utilităţi, uneori fără acte de identitate, în locuinţe improvizate din materiale de construcţii."Aşezările informale reprezintă o problemă care nu mai poate fi ignorată, însă în România, din păcate, este ignorată chiar la ea baza ei. Aşezările informale în România nu sunt recunoscute din punct de vedere legal. Ele există ca atare (...) primarii spun că şi dacă ar vrea să facă ceva pentru ele nu au pârghiile legale, pentru că acele aşezări nu există, nu au cum să se facă investiţii acolo. Un prim pas este să punem termenul de aşezare informală în legislaţie, după care de aici putem să continuăm. Pentru că, odată ce ele există, nu numai în realitate, ci şi în legislaţie, putem să vorbim despre subvenţii, integrare socială a acelor oameni, de construcţia de locuinţe. Noi avem o problemă pentru că este foarte greu să obţinem autorizaţia de construire atâta vreme cât aceşti oameni nu există", a declarat pentru AGERPRES Roberto Pătrăşcoiu.Majoritatea aşezărilor informale din România au apărut în anii '50, s-au tot dezvoltat în perioadele de criză economică şi au căpătat proporţiile şi uneori aspectul unor cartiere 'obişnuite'. Nerecunoscut şi nereglementat, fenomenul locuirii informale este în creştere, spun reprezentanţii Habitat for Humanity."Din păcate, în România este o realitate. Cifrele spun că sunt peste 60.000, alte cifre că sunt peste 100.000 de oameni în România care locuiesc în astfel de aşezări informale", a spus directorul Habitat for Humanity.Pătrăşcoiu a precizat că un alt aspect foarte important pentru care militează Habitat for Humanity este îmbunătăţirea legislaţiei de locuire socială."În România avem cel mai mic procent de locuinţe sociale din UE, este vorba de 0,7% din stocul total de locuinţe, în comparaţie cu ţări din vestul sau din nordul Europei, unde acest procent este de peste 20% sau poate chiar de peste 30%. După ce că sunt puţine, sunt acordate pe anumite criterii care nu îi favorizează pe cei săraci. Este vorba de acei 20% de oameni mai înstăriţi care beneficiază de locuinţe sociale în detrimentul oamenilor foarte săraci. Este o legislaţie inconsistentă (...) şi credem că doctrinele de tip cărămidă şi mortar, respectiv construcţia de locuinţe sociale, nu mai sunt unica soluţie. Putem să ne uităm către chirii sociale către proprietari care pot, în virtutea unor subvenţii de la stat, unor garanţii acordate de stat, să îşi pună la dispoziţie locuinţa ca locuinţă socială, astfel încât stocul de locuinţe sociale să crească. E o întreagă panoplie de măsuri de îmbunătăţire a sectorului locuirii în România care stă în faţa noastră şi ceva trebuie făcut", a punctat Roberto Pătrăşcoiu.Talks that Build este o conferinţă internaţională pe tema locuirii care aduce împreună experţi în domeniu - arhitecţi, urbanişti, sociologi, membri ai societăţii civile şi ai mediului de afaceri, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi centrale.Evenimentul îşi propune să creeze cadrul necesar dezbaterii pentru a identifica soluţii şi bune practici în domeniul locuirii pentru grupuri vulnerabile afectate de locuire precară. AGERPRES/(A, AS - autor: Florentina Ştefănescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)