Papa Francisc spune că şi-ar dori să meargă în Japonia anul viitor

Numărul firmelor dizolvate a crescut în primele şapte luni ale acestui an cu 35,33%, la 21.349 firme, faţă de 15.775 în perioada similară din 2017, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 4.306 firme (plus 35,37% faţă de primele 7 luni din 2017) şi în judeţele Timiş - 1.127 (plus 41,76%) , Cluj - 1.103 (plus 45,32%) şi Constanţa - 921 (25,31%).Numărul cel mai mic de dizolvări a fost înregistrat în judeţele Covasna 105 (plus 41,89%), Harghita 119 (minus 44,13%) şi Vaslui - 111 (plus 44,14%).Raportat la anul anterior, cele mai mari creşteri ale numărului de firme dizolvate s-au înregistrat în judeţele Olt (plus 177,93%), Giurgiu (plus 133,33%) şi Botoşani (plus 129,34%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Harghita (minus 44,13%), Mehedinţi (minus 27,03%) şi Braşov (minus 13,22%).În luna iulie 2018 au fost dizolvate 2.779 firme, numărul cel mai mare fiind înregistrat în Bucureşti - 549 şi în judeţele Timiş - 158, Cluj - 145 şi Constanţa - 116.AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Mariana Nica; editor online: Magdalena Tănăsescu)