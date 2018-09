Sinaxar 13 septembrie. Sfinții pomeniți în ajunul Înălțării Sfintei Cruci

13:50

Episodul din această seară din noul sezon “Fructul oprit”, pe care Antena 1 îl va difuza de la ora 20.00, continuă povestea serialului semnat de Ruxandra Ion și aduce în fața telespectatorilor momente pline de suspans, emoție și iubire. Sonia revine în locul în care a vrut să renunțe la viață, la Barajul Paltinu, și își amintește părți importante din trecutul ei. “Mi-am amintit. Aici am vrut să mor, am vrut să termin cu suferința, cu chinul, cu lacrimile. Aici am vrut să se termine totul”, le sp...