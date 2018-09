Magdalena Șerban, criminala de la metrou: ”Nu am încercat să o ajut, pentru că voiam să plec. Numai de un bărbat putea fi ridicată de acolo”!

13:50

A izbucnit un incendiu pe aeroportul Henri Coandă din Bucurelti, iar pompierii au intervenit de urgență. O pasarelă a unui terminal a fost cuprinsă de flăcări. Sursa incendiului, așa cum reiese din primele informații furnizate de B1TV, a fost un aparat de aer condiționat. După intervenția pompierilor, focul a fost stins. Nu au existat victime […] The post Incendiu pe aeroportul Henri Coandă! Care au fost cauzele appeared first on Cancan.ro.