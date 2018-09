Tăriceanu: Continuă această dorinţă de a menţine tensiunea, starea de incertitudine

21:00

Cel puţin 9 persoane au murit şi 46 au fost rănite după ce o maşină a pătruns miercuri în mulţime într-o piaţă aglomerată din sudul Chinei, relatează publicaţia britanică Express.Incidentul a fost consemnat în oraşul Hengyang cu puţin timp înaintea orei locale 20:00. Potrivit unor responsabili locali, şoferul a intrat în mod deliberat cu autoturismul în trecătorii aflaţi în Piaţa Mijiang.Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr— PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 12, 2018Cotidianul People's Daily Online scrie că şoferul, în vârstă de 54 de ani, a fost condamnat şi încarcerat de mai multe ori în trecut. Poliţia a reuşit să-l aresteze în urma atacului de miercuri şi continuă investigaţiile. Deocamdată nu au fost oferite informaţii despre posibila sa motivaţie. AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Simona Aruştei)