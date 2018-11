Mihai Ispas a murit. Fostul rugbist era supranumit „umbra” lui Iliescu

14:40

Evenimentul muzical surpriză al acestui sfârșit de an, practic "revelionul" iubitorilor muzicii electronice, îl are cap de afiș pe dj-ul superstar al lumii, Tiesto. Pe 15 decembrie, în cadrul conceptului de show popular la nivel global, "Don't Let Daddy Know", care ajunge pentru prima oară în țara noastră, olandezul își ia revanșa de la publicul […]