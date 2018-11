Ce condamnări și ce achitări au dat magistrații care-l vor judeca pe Liviu Dragnea

Trebuie spus ca in cazul in care unul dintre acestia se abtine, sau sunt recuzati de avocati din acest complet, acestia pot fi inlocuiti de supleantii Tatiana Rog, Florentina Dragomir, Rus Andrei Claudiu, Luciana Mera si Sandel Macavei.Potrivit noilor reglementari aduse Legilor Justitiei, presedintele acestui complet este judecatorul cu cea mai mare vechime in magistratura.Achitarea din cazul GutauDoi dintre judecatori, Rodica Cosma si Simona Nenita, au dat recent decizia definitiva de achitare a fostului edil din Ramnicu-Valcea, Mircia Gutau, intr-un dosar in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita, sentinta fiind anulata in urma rejudecarii procesului in baza unei decizii CEDO.Tot recent, cele doua femei magistrat au dat decizie de achitare in cazul avocatei Laura Vicol, acuzata de favorizarea faptuitorului.Cosma, decizii controversateRodica Cosma a dat de-a lungul timpului mai multe decizii de achitare in dosare mediatizate. Astfel, ea a facut opinie separata in cazul condamnarii lui Gigi Becali, in dosarul Schimbului de terenuri cu MApN. Tot achitare a dat si in faza de fond, in dosarul "Posta Romana", in care era implicat fostul ministru al Justitiei, Tudor Chiuriu. Decizia a fost intoarsa in apel, iar Chiuariu a fost condamnat la o pedeapsa cu suspendare. Articolul integral pe ZIARE.COM

