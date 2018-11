În ce relații s-a despărțit Simona Halep de antrenorii săi. Doar Darren Cahill a scăpat nejumulit

21:30

Luiza Cobori mai are foarte puțin până va deveni mamă pentru a doua oară, însă acest lucru nu a împiedicat-o să participe la „Vocea României”. În ediția de vineri seara, 8 noiembrie, viitoarea mămică a făcut senzație alături de Dana Olteanu. Cele două, concurente din echipa lui Tudor Chirilă, au interpretat melodia Only love can […] Post-ul Concurenta gravidă de la „Vocea României” a făcut senzație în fața juriului. “ Efortul ei a fost foarte mare“ apare prima dată în Libertatea.ro.