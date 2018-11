UPDATE Argeş: Circulaţie blocată pe DN 65 în urma accidentului în care a fost implicat un autocar

08:10

Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare (World Science Day for Peace and Development) este marcată în fiecare an la 10 noiembrie sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO)Această zi a fost proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a UNESCO, prin Rezoluţia 20/31C, şi sărbătorită pentru prima dată în lumea întreagă la 10 noiembrie 2002, sub auspiciile UNESCO.Conform site-ului www.unesco.org, obiectivele Zilei internaţionale a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare sunt: creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice cu privire la rolul ştiinţei în societăţile paşnice şi sustenabile; promovarea solidarităţii naţionale şi internaţionale în domeniul ştiinţei între ţări; reînnoirea angajamentului naţional şi internaţional pentru utilizarea ştiinţei în beneficiul societăţilor; atragerea atenţiei asupra provocărilor cu care se confruntă ştiinţa şi creşterea sprijinului pentru efortul ştiinţific.Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare este menită să sublinieze rolul important al ştiinţei în şi pentru societate, faptul că ştiinţa, pacea şi dezvoltarea sunt interconectate, precum şi nevoia de a angaja publicul larg în dezbateri pe teme ştiinţifice nou-apărute. De asemenea, subliniază importanţa şi relevanţa ştiinţei în viaţa noastră de zi cu zi.Tema din 2018 a Zilei internaţionale a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare este ''Ştiinţa, un drept al omului'', celebrând astfel cea de-a 70-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (articolul 27) precum şi Recomandarea privind ştiinţa şi cercetătorii ştiinţifici, potrivit www.unesco.org.Anul acesta, de Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare, UNESCO îi îndeamnă pe toţi să îşi exercite dreptul de a participa şi de a beneficia de pe urma ştiinţei, arată în mesajul său directorul general al UNESCO Audrey Azoulay. UNESCO solicită, de asemenea, guvernelor, mediului de afaceri, societăţii civile şi oamenilor de ştiinţă să îmbrăţişeze pe deplin valorile ştiinţei responsabile, prin implementarea integrală a Recomandării UNESCO privind ştiinţa şi cercetătorii ştiinţifici, din 2017, se mai arată în mesaj.Ştiinţa va fi esenţială pentru atingerea a numeroase dintre obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă şi, astfel, pentru asigurarea unui viitor durabil. Raportul UNESCO privind ştiinţa este unul dintre instrumentele pe care ţările le pot utiliza pentru a monitoriza progresul pe calea realizării obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Agenda 2030, adoptată la 25 septembrie 2015 de către Organizaţia Naţiunilor Unite, stabileşte un cadru global pentru eradicarea sărăciei şi realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, pe baza Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), adoptate în 2000. La fiecare cinci ani, Raportul UNESCO privind ştiinţa analizează tendinţele emergente în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi politicii în materie de inovare şi guvernanţă.De la proclamarea sa de către UNESCO, în 2001, Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare a generat numeroase proiecte concrete, programe şi finanţări pentru ştiinţă în lumea întreagă. De asemenea, această zi a contribuit la promovarea cooperării între oamenii de ştiinţă care trăiesc în zone afectate de conflicte, un exemplu fiind crearea, cu sprijinul UNESCO, a Organizaţiei de Ştiinţă Israeliano-Palestiniană (IPSO).Marcarea acestei zile oferă şansa mobilizării tuturor factorilor interesaţi - de la oficiali guvernamentali, până la media şi la elevi - în jurul temei ''ştiinţă pentru pace şi dezvoltare''.UNESCO colaborează cu persoane, agenţii guvernamentale şi organizaţii pentru promovarea, în fiecare an, a acestei zile. Festivităţile dedicate acestui eveniment includ: conferinţe, reuniuni, vizite la muzee, expoziţii, difuzarea de postere, întruniri în instituţii de învăţământ, campusuri şcolare etc. AGERPRES/(Documentare - Ruxandra Bratu, Daniela Dumitrescu; editor: Liviu Tatu, editor online: Daniela Juncu)