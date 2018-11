CFR CLUJ - DUNĂREA CĂLĂRAȘI, liveTEXT ACUM » A început meciul din "Gruia"!

20:20

Ianis Hagi e mulțumit de remiza cu Chiajna, scor 0-0, chiar dacă Viitorul a dominat tot jocul și putea câștiga. Mijlocașul dobrogenilor a vorbit și despre convocarea la echipa națională, la prima echipă. "Am luat un punct, e bine că n-am pierdut. Orice punct câștigat e bun în lupta din fruntea clasamentului. Am avut vreo 3 situații clare, puteam marca, dar asta este. Nu contează arbitrajul, am avut două ocazii cu poarta goală. ...