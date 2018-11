Scandal la Exatlon. Giani Kiriță și Iulian Pîtea și-au aruncat vorbe grele

23:30

Sânziana Buruiană arată total diferit față de cum o știu admiratorii ei. Blonda a făcut o schimbare radicală de look. După ani în care a purtat părul lung, Sânziana Buruiană a renunțat la pletele-n vânt și a făcut o schimbare de look radicală. Blonda s-a tuns scurt, iar noul look îi vine de minune.