Fotbal - Copa Libertadores: Finala Boca - River, amânată pentru duminică din cauza ploii

18:00

Jucătorul din linia a II-a al ''Stejarilor'', Valentin Ursache, a declarat sâmbătă, la finalul meciului de baraj dintre România şi Portugalia (36-6), că este încântat că îşi încheie cariera internaţională cu fruntea sus.Aflat la ultimul meci pentru tricolori, Ursache (33 ani), component al formaţiei franceze Oyonnax, a fost purtat de colegi pe umeri în faţa celor aproape 3.000 de spectatori prezenţi pe Arena Zimbrilor din municipiul Baia Mare."Mă bucur mult pentru această realizare, mă bucur că am terminat-o cu fruntea sus (...) Sunt încântat de victorie, dar sunt dezamăgit în acelaşi timp de necalificarea la Mondiale, însă sunt bucuros că din spate vin jucători de valoare iar asta mă încântă (...) Emoţii, emoţi i(...) după 14 ani, trei cupe mondiale, emoţii. Am zis că joc la Baia Mare, loc unde am avut cea mai frumoasă carieră din România. Nu am cuvinte! Păcat că am ajuns la momentul acesta, să jucăm baraj pentru menţinerea în divizia a doua valorică, dar în tot răul e şi un bine. Ne aşteaptă şapte ani ca să calificăm România la următorul mondial", a spus Valentin Ursache, care a fost înlocuit în minutul 73.Vorbind despre meciul cu lusitanii, Ursache a spus că a fost unul jucat sub presiune."A fost un meci cu presiune, ştiam că portughezii practică un joc de rugby în şapte. A trebuit să nu lăsăm spaţiu în apărare. Eu zic că ne-am făcut datoria, 36-6 eu spun că e un scor bun. I-am respectat până în ultimul moment. Noi am avut un obiectiv - victoria - şi ne bucurăm că ne-am îndeplinit obiectivul. Orice minut din joc a fost jucat cu plăcere pentru că am ştiut că este ultimul. Au fost o mulţime de fani, familia a fost în tribună. În afară de plăcere nu poţi să spui altceva", a declarat cel poreclit ''Ursul'', care a adăugat că este optimist în privinţa viitorului echipei Stejarilor."Astăzi vorbeam că o să marcăm puncte pe grămadă şi am marcat multe puncte pe treisferturi, asta mă încântă. Sunt jucători care iubesc jocul cu balonul şi asta e ceva bun pentru România", a afirmat Valentin Ursache, care a îmbrăcat de 66 de ori tricoul primei reprezentative.Naţionala de rugby a României a învins sâmbătă reprezentativa Portugaliei cu scorul de 36-6 (22-3), într-o partidă disputată pe Arena Zimbrilor din Baia Mare, şi rămâne astfel în cel de-al doilea eşalon valoric european. AGERPRES/(A-autor: Leontin Cupar, editor: Adrian Drăguţ, editor online: Andreea Lăzăroiu)