BUSU ar putea fi operat DIN NOU. Actorul este internat la Fundeni. Un medic vine cu o statistică ALARMANTĂ

18:10

Autorul hitului "Feeling Good" va susţine o serie de concerte în SUA şi Canada, pentru a-şi promova viitorul album, "Love". Turneul "Don't Believe the Rumors" (Să nu crezi în zvonuri) va debuta pe 13 februarie, în Florida, şi se va încheia în august, în Canada, potrivit People. "Mă întorc la ce îmi este menit să fac. Mă întorc la o lume care are nevoie de iubire şi râs mai mult decât a avut în ultima vreme. Acesta este cel mai mare album pe care l-am realizat", spune artistul. Este posibil chiar...