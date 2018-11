CENTENARUL ARMISTIŢIULUI/Marea Britanie: Preşedintele german se alătură prinţului Charles la ceremonia de marcare a armistiţiului

07:40

Actorul Ştefan Bănică s-a născut la 11 noiembrie 1933, în localitatea Călăraşi, judeţul Dolj, potrivit volumului ''1234 cineaşti români'' (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996).A dovedit înclinaţii artistice încă de copil, iar după ce familia sa s-a mutat la Bucureşti a cântat în Corul de copii Radio şi a participat, tot la radio, la emisiuni dedicate copiilor. A absolvit Liceul ''Dimitrie Cantemir'' din Bucureşti. A absolvit în anul 1955 Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ''I.L.Caragiale'' din Bucureşti, la clasa profesorului Alexandru Finţi, iar talentul său actoricesc a fost remarcat de Radu Beligan.Actor complex, unul dintre cei mai renumiţi actori ai comediei româneşti, Ştefan Bănică a interpretat o serie de personaje pe scenele teatrelor bucureştene, în numeroase filme, pe micul ecran sau la teatrul naţional radiofonic.După absolvire, a debutat la Teatrul din Galaţi, apoi a venit în Bucureşti, unde a jucat la început la Teatrul Giuleşti. A avut roluri memorabile în piese precum ''Băiat bun, dar cu lipsuri'' de Nicuţă Tănase, ''...Escu'' şi ''Titanic Vals'' de Tudor Muşatescu, ''Omul care a văzut moartea'' de Victor Eftimiu ş.a., potrivit https://www.cinemagia.ro. Foto: (c) ARMAND ROSENTHAL /AGERPRES FOTOPe scena Teatrului Bulandra a evoluat alături de mari nume ale scenei româneşti, realizând creaţii actoriceşti de excepţie în "D'ale carnavalului" (Iordache), "O scrisoare pierdută" (Ghiţă Pristanda), "Revizorul", "Furtuna", "Victimele datoriei". Roluri memorabile a făcut, de asemenea, şi pe scena Teatrului de Revistă.Datorită vocii, şarmului său şi stilului inconfundabil de interpretare s-a remarcat şi ca un cântăreţ talentat, piesele interpretate de el (''Îmi acordaţi un dans'', ''Cum am ajuns să te iubesc'', ''Gioconda se mărită'', ''Hai, coşar, coşar'', ''Astă seară mă fac praf'' ş.a.) rămânând celebre.Ani la rând a format împreună cu actriţa Stela Popescu un cuplu artistic extrem de îndrăgit în spectacole de revistă şi în spectacole de divertisment la televiziune. Foto: (c) SORIN LUPŞA / AGERPRES FOTOŞtefan Bănică a jucat, de asemenea, în piese pentru Teatrul Naţional Radiofonic, între acestea numărându-se ''Anecdota provincială'', ''Bărbierul din Sevilla'', ''Districtul celălalt'', ''Visul unei nopţi de iarnă'' etc.Şi-a făcut debutul cinematografic în 1965, în filmul ''Dincolo de barieră" (regia Francisc Munteanu). A mai jucat în filmele: ''Golgota'' (regia Mircea Drăgan, 1966), ''Tunelul'' (regia Francisc Munteanu, 1966), ''Împuşcături pe portativ'' (regia Cezar Grigoriu, 1967), ''Zile de vară'' (regia Ion Niţă, 1967), ''Vin cicliştii'' (regia Aurel Miheles,1968), ''Brigada Diverse intră în acţiune'' (regia Mircea Drăgan, 1970), ''Cântecele mării'' (regia Francisc Munteanu, 1971), ''Brigada Diverse în alertă!'' (regia Mircea Drăgan, 1971), ''Proprietarii'' (regia Şerban Creangă, 1973), ''Păcală'' (regia Geo Saizescu, 1974), ''Fair Play'' (regia Alexandru Danciu Satmari, 1977), ''Septembrie'' (regia Timotei Ursu, 1977), ''Cianura şi picătura de ploaie'' (regia Manole Marcus, 1978), ''Singur printre prieteni'' (regia Cornel Todea, 1979), ''Nea Mărin miliardar'' (regia Sergiu Nicolaescu, 1979), ''De ce trag clopotele, Mitică?'' (regia Lucian Pintilie, 1982), ''Harababura'' (regia Geo Saizescu, 1990), ''Cel mai iubit dintre pământeni'' (regia Şerban Marinescu, 1993), potrivit volumului ''1234 cineaşti români'' (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996).Fiul său Ştefan Bănică jr. i-a moştenit talentul şi i-a urmat cariera atât în actorie, cât şi în muzică.Ştefan Bănică a murit la 26 mai 1995, la Bucureşti. Foto : (c) PAUL BUCIUTA / FOTO/RBLa 12 noiembrie 2003, în centrul oraşului Călăraşi a fost dezvelit un bust al actorului, în prezenţa fiului său Ştefan Bănică jr. De asemenea, la casa în care s-a născut celebrul actor a fost amplasată o placă comemorativă, iar o stradă din Călăraşi îi poartă numele. Tot la Călăraşi s-a organizat Festivalul teatrelor de amatori ''Ştefan Bănică''.La 28 noiembrie 2016, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Teatrul Odeon, a fost dezvelit aici un bust al actorului Ştefan Bănică, realizat de sculptorul Dragoş Cătălin Munteanu.La 27 martie 2016 patru mari nume ale teatrului românesc - Dem Rădulescu, Ştefan Bănică, George Constantin şi Dinu Manolache - au fost omagiate postum, pe Aleea Celebrităţilor, de Ziua Mondială a Teatrului, şi au primit stele în Piaţa Timpului din Bucureşti. AGERPRES (Documentare - Ruxandra Bratu; editor: Marina Bădulescu, editor online: Alexandru Cojocaru)