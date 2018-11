VIDEO / Primele momente de după atacul din mall-ul de la Brăila

14:00

Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas a câştigat, sâmbătă, turneul Next Gen ATP Finals, dotat cu premii totale de 1.335.000 dolari şi desfăşurat la Milano cu cei mai bun şapte jucători sub 21 de ani din circuitul profesionist masculin, precum şi un beneficiar de wild card. În finală, Tsitsipas (15 ATP), principalul favorit l-a învins pe australianul […]