Gabriel Oprea: În memoria eroilor, avem datoria să promovăm şi să apărăm interesele de securitate ale României

Principalele evenimente care vor avea loc în săptămâna 12 - 18 noiembrie:*** Social-democraţii ar urma să se reunească din nou, în această săptămână, în Comitetul Executiv Naţional pentru a lua o decizie în ceea ce priveşte remanierea guvernamentală.Luni, după CExN în care au fost excluşi din partid Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, preşedintele formaţiunii, Liviu Dragnea, anunţa că săptămâna viitoare va avea loc o nouă şedinţă a Comitetului Executiv Naţional, în care ar urma să se discute şi subiectul remanierii unor miniştri."Am discutat că vom face săptămâna viitoare acest Comitet Executiv, după ce se întoarce şi doamna prim-ministru, împreună cu ceilalţi colegi ne vom pune de acord şi vom stabili ziua exactă când va fi acest CEx", declara Dragnea.Premierul Viorica Dăncilă s-a aflat în perioada 3 - 8 noiembrie într-o vizită oficială în zona Golfului.*** Biroul permanent al Senatului, care se reuneşte luni, ar putea avea pe ordinea de zi şi solicitarea de efectuare a urmăririi penale pentru infracţiunea de luare de mită presupus a fi săvârşită de preşedintele Camerei superioare a Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu, formulată de Parchetul General, la sesizarea DNA.Solicitarea a ajuns joi la Senat.După prezentarea solicitării în Biroul permanent, aceasta va fi înaintată Comisiei juridice în vederea formulării unui punct de vedere ce va fi transmis plenului, cel în măsură să încuviinţeze sau să respingă cererea de urmărire penală.DNA susţine că preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.Tăriceanu, lider al ALDE, a declarat miercuri că Guvernul nu a efectuat nicio plată în contul licenţelor Microsoft în timpul mandatului său de premier. "Este ciudat faptul că, la peste 10 ani de la terminarea mandatului şi la 3 ani după prima vehiculare a numelui meu în acest dosar, se reia această temă pe care o consider o reacţie în plus faţă de atitudinea mea de combatere a abuzurilor şi exceselor din justiţie. Demersurile mele, în mod evident, deranjează pe cei care au acaparat în mod ilegitim puterea în statul român. Având în vedere dosarul de mărturie mincinoasă în care am fost achitat, pare că din nou asistăm la un alt produs Fabrica DNA de dosare", spunea Tăriceanu.*** Elemente culturale specifice României, Greciei, Suediei şi Spaniei vor fi aduse în atenţia bucureştenilor prin intermediul proiectului de artă urbană "Călători printre culori", care va începe luni, ocazie cu care, timp de un an, două tramvaie pictate vor circula pe liniile 1 şi 10.Iniţiativa îşi propune să promoveze imaginea şi patrimoniul cultural al celor patru ţări prin intermediul artei urbane şi, totodată, să familiarizeze publicul Capitalei cu acest nou fenomen, care contribuie semnificativ la revitalizarea estetică a oraşului.Tramvaiele vor fi pictate de unii dintre cei mai cunoscuţi artişti români în domeniu.Proiectul este iniţiat de Institutul Cultural Român, Fundaţia Culturală Greacă şi ambasadele Spaniei şi Suediei la Bucureşti, în parteneriat cu Societatea de Transport Bucureşti şi Primăria Municipiului Bucureşti, prin PROEDUS, şi se înscrie în seria evenimentelor derulate de clusterul EUNIC România.*** În săptămâna care urmează, sunt aşteptate audierile candidaţilor pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.Marţi, Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis amânarea pentru săptămâna viitoare a acestor audieri. Secretarul Camerei Deputaţilor, Georgian Pop, preciza că audierile în comisii vor avea loc pe 13 noiembrie, iar votul în plenul comun va fi dat pe 14 noiembrie.PNL a solicitat amânarea acestor audieri pe motiv că un grup de 18 parlamentari liberali participa, la Helsinki, în perioada 6 - 8 noiembrie, la Congresul Partidului Popular European. Şi o delegaţie a UDMR, condusă de preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, a participat la Congresul anual al PPE, unde cel mai important punct aflat pe agenda evenimentului a fost alegerea candidatului la preşedinţia Comisiei Europene.*** Peste 300 de expozanţi, care propun circa 900 de evenimente editoriale şi profesionale, vor participa la cea de a 25-a ediţie a Târgului Internaţional Gaudeamus Carte de Învăţătură, care se va desfăşura, de miercuri până duminică, la Romexpo, tema centrală a manifestării fiind ''România Centenar''.La Gaudeamus vor fi prezente edituri româneşti cu tradiţie, instituţii de învăţământ, difuzori de carte şi publicaţii, producători şi distribuitori de jocuri educaţionale, asociaţii profesionale şi organizaţii active în domeniile cultură şi educaţie.Potrivit preşedintelui-director general al SRR, Georgică Severin, evenimentul se desfăşoară în acest an sub înaltul patronaj al Guvernului, într-un context aniversar greu de egalat: Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial, 90 de ani de la prima transmisiune a Radio România, unul dintre cele mai vechi posturi de radio din Europa, şi 25 de ediţii ale Târgului Gaudeamus - momente care vor fi marcate printr-o serie întreagă de evenimente şi proiecte speciale.Deschiderea oficială a ediţiei, care îl are ca preşedinte de onoare pe şeful Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, va avea loc miercuri, de la ora 12,00.Programul de vizitare a târgului este zilnic, între orele 10,00 şi 20,00. Accesul publicului în incinta târgului se va face pe baza biletelor (în valoare de 5 lei) şi a abonamentelor de intrare (în valoare de 10 lei, valabile pentru toată perioada). Ca şi la ediţiile precedente însă, numeroase categorii de public vor beneficia de acces gratuit în incintă: preşcolarii, elevii, studenţii, cadrele didactice, alţi profesionişti din domeniile editorial-educaţional, jurnaliştii, pensionarii, persoanele cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora, grupurile organizate.Târgul Internaţional Gaudeamus este principala componentă a programului "Lectura", proiect de anvergură naţională iniţiat de Radio România în 1994, cu scopul de a susţine cultura naţională prin evenimente expoziţionale dedicate cărţii şi educaţiei. Potrivit Radio România, palmaresul acestor 24 de ani puşi în slujba cărţii numără 109 târguri organizate în întreaga ţară (inclusiv ediţia curentă), peste 2.900.000 de vizitatori şi circa 12.600 de manifestări organizate în acest cadru.*** Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministerul Public, pe de o parte, şi Parlament, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, pe de altă parte, pe tema protocoalelor.Pe 8 octombrie, preşedintele Camerei Deputaţilor a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea unui conflict juridic între Parlament şi Ministerul Public, pe tema protocoalelor dintre SRI şi Parchetul General.Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache declara, într-o şedinţă a Comisiei juridice, că analizează posibilitatea sesizării CCR cu un conflict instituţional de natură constituţională pe tema protocoalelor de colaborare încheiate între Parchetul General şi Serviciul Român de Informaţii, în 2009 şi 2016, susţinând că procurorul general a dat puteri sporite SRI, transformându-l în organ de urmărire penală.*** Premierul Viorica Dăncilă ar urma să fie prezentă miercuri în plenul Camerei Deputaţilor.Biroul permanent al Camerei a stabilit ca şefa Guvernului să fie prezentă pe 14 noiembrie, în plen, la "Ora prim-ministrului", începând cu ora 10,00.Liberalii au solicitat prezenţa premierului în Parlament pentru dezbateri pe tema "Angajamentul Guvernului Dăncilă privind respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi ale reprezentanţilor instituţiilor UE referitoare la modificările legilor Justiţiei, ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală". PNL solicitase prezenţa premierului în plen în săptămâna 5 - 9 noiembrie, însă Viorica Dăncilă a transmis o scrisoare conducerii Camerei Deputaţilor în care anunţa că în această perioadă are agenda ocupată."Important este că vom avea ocazia să o întrebăm pe premierul României de ce a acceptat ca Guvernul să fie luat pe persoană fizică, în subordinea totală a lui Liviu Dragnea, de ce agenda guvernamentală în interes public este complet inexistentă, de ce bani europeni care ne sunt puşi pe masă nu sunt absorbiţi, de ce România a ajuns ruşinea Uniunii Europene şi suntem în punctul de a primi o sancţiune împotriva căreia luptăm pe toate fronturile, pentru că e vorba de noi şi de mândria noastră, ca ţară, să o primim din partea UE. (...) Atragem atenţia că această ocazie poate să fie momentul restabilirii adevărului în Parlamentului României. Partidul Naţional Liberal va sancţiona toate derapajele în dezbaterea din Parlament şi sperăm că vom trage semnalul că această guvernare incompetentă condusă de Viorica Vasilica Dăncilă şi compania trebuie să înceteze", declara recent liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan.*** Preşedintele Klaus Iohannis va efectua miercuri o vizită oficială în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, context în care se va întâlni cu premierul britanic Theresa May şi va participa la recepţia şi dineul organizate cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani de către prinţul Charles.Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, temele abordate la întâlnirea dintre preşedintele Iohannis şi premierul Theresa May vor viza relaţia bilaterală, stadiul negocierilor privind Brexit, priorităţile preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene, cooperarea în sfera securităţii şi apărării, precum şi agenda regională.Klaus Iohannis va participa, la invitaţia reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la recepţia şi dineul organizate cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani de către prinţul de Wales.*** Carmen Iohannis, soţia preşedintelui Klaus Iohannis, a fost citată pentru joi la Parchetul General, pentru a fi audiată într-un dosar deschis ca urmare a unui denunţ în legătură cu sumele de bani obţinute de familia şefului statului din închirierea unui imobil.Denunţul a fost depus de SC Jurindex Media SRL, societatea care administrează site-ul Lumeajustitiei.ro, reprezentată de jurnalistul Răzvan Savaliuc, împotriva preşedintelui Klaus Iohannis, a soţiei acestuia, Carmen Iohannis, precum şi împotriva notarului Radu Gabriel Bucşă, reclamaţi pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care abuz în serviciu, fals intelectual, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.Iniţial, denunţul a fost înregistrat în mai 2018 la DNA, declinat apoi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi ulterior la Parchetul General.În denunţul depus la Parchet se arată că familia Iohannis a refuzat să restituie statului suma de 320.000 de euro, bani proveniţi din închirierea unui imobil din Sibiu care ar fi fost dobândit nelegal.În noiembrie 2015, Curtea de Apel Braşov a decis definitiv anularea unui contract de vânzare-cumpărare în cazul unui imobil din Sibiu deţinut de Klaus şi Carmen Iohannis.*** Candidaţii PNL la alegerile locale pentru municipiile reşedinţă de judeţ, Bucureşti şi sectoarele Capitalei vor fi desemnaţi în urma unei campanii interne care începe joi şi se va desfăşura până pe 15 martie 2019 şi a unui sondaj de opinie.Preşedintele PNL, Ludovic Orban, anunţa recent că toate candidaturile se depun până la data de 15 noiembrie, iar până la 15 martie anul viitor candidaţii vor intra în campanie, atât internă, cât şi în exteriorul PNL."Fiecare candidat trebuie să vină cu un program de guvernare locală care să ofere soluţii pentru rezolvarea marilor probleme din fiecare municipiu reşedinţă de judeţ şi, de asemenea, şi cu un plan de campanie. Candidaţilor care sunt înscrişi în cursă în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ nu le este permis să îşi atace contracandidaţii din PNL, acest criteriu fiind un criteriu eliminator. Comunicarea publică a candidaţilor va fi exclusiv pozitivă, o comunicare în care candidaţii vor prezenta soluţiile pe care le au la problemele cu care se confruntă locuitorii din fiecare municipiu reşedinţă de judeţ şi din Bucureşti", preciza Orban. "Desemnarea candidaţilor va fi făcută în conformitate cu procedura statutară, pe baza rezultatelor sondajului de opinie, urmând a fi desemnaţi candidaţii care au cel mai bun program de guvernare locală şi care în sondajul de opinie au cea mai mare încredere, notorietate, intenţie de vot, corespund profilului agreat de cetăţenii localităţii şi au cel mai mare potenţial de creştere", explica Ludovic Orban.*** Centura Capitalei va constitui tema centrală a dezbaterii organizate de liberali joi, la care sunt aşteptaţi să participe, între alţii, primarul general Gabriela Firea şi ministrul Transporturilor, Lucian Şova.Pe 2 noiembrie, purtătorul de cuvânt al PNL Bucureşti, Alexandru Nazare, anunţa organizarea acestei dezbateri. "PNL Bucureşti invită pe primarul general Gabriela Firea, pe ministrul Transporturilor, Lucian Şova, toate partidele prezente în Consiliul General, şi USR şi PMP şi ALDE şi toate organizaţiile non-guvernamentale interesate de Bucureşti, toate organizaţiile non-guvernamentale cu specific pe infrastructură, experţii de la Banca de Investiţii şi ai Comisiei Europene de la Directoratul de Politică Regională să participe la această dezbatere, pentru că scopul este să clarificăm o dată pentru totdeauna ce conţine proiectul de centură şi care este graficul de implementare. Aceste proiecte nu se pot realiza într-un mandat, nu depind de un singur partid politic, de aceea trebuie să ne punem împreună de acord asupra unui grafic de implementare a proiectului", preciza Nazare.*** Concertul "Tradiţie şi Avangardă", susţinut de maestrul Grigore Leşe, unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi de muzică tradiţională românească, va fi prezentat joi la Grand Cinema & More de la Băneasa Shopping City.Spectacolul este o continuare a seriei de evenimente iniţiate de muzician, prin care încearcă să păstreze şi să promoveze cultura străveche şi evoluţia culturii româneşti de la tradiţie la modernitate.Alături de Grigore Leşe vor urca pe scenă soprana Mihaela Pletea, Maria Chifu - fagot şi Olga Podobinschi - pian.*** Dezbaterea finală a candidaţilor USR înscrişi în cursa internă pentru alegerile europarlamentare de anul viitor va avea loc sâmbătă.Campania internă pentru alegerea candidaţilor a început pe 1 octombrie şi au fost organizate deja peste zece dezbateri, inclusiv unele publice la Sibiu, Satu Mare, Bucureşti. Campania va culmina cu dezbaterea finală programată pentru data de 17 noiembrie şi la care sunt invitaţi toţi candidaţii.Procesul de votare va debuta în data de 22 noiembrie şi se va încheia în data de 29 noiembrie.USR a anunţat că este primul partid din România care îşi va alege candidaţii la europarlamentare printr-un proces de tip "primaries", adică prin votul tuturor celor peste 5.300 de membri. Votul se va desfăşura printr-un sistem electronic, online, securizat şi verificabil. Lista finală a candidaţilor USR pentru alegerile europarlamentare va avea maximul legal de 43 de poziţii.*** Săptămâna viitoare, o delegaţie condusă de preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, se va afla în vizită oficială la Seul, în perioada 12 - 17 noiembrie, la invitaţia preşedintelui Adunării Naţionale a Republicii Coreea, Moon Hee-sang.Deplasarea a fost aprobată în şedinţa Biroului permanent din 29 octombrie.Potrivit Memorandumului intern, vizita are loc sub auspiciile sărbătoririi a 10 ani de la semnarea Parteneriatului strategic şi are ca obiectiv dezvoltarea cooperării parlamentare. În acest sens, preşedintele Senatului va fi însoţit de reprezentanţi ai tuturor grupurilor politice din această Cameră. Totodată, vizita îşi propune să contribuie la impulsionarea relaţiilor economice româno-coreene şi include o importantă delegaţie de oameni de afaceri şi reprezentanţi ai unor consilii judeţene care dispun de parcuri industriale, cu scopul atragerii de investiţii, inclusiv în contextul relocării firmelor coreene post-Brexit.Din delegaţie mai fac parte Nicolae Avram (PSD), preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România - Republica Coreea, Gheorghe Marin (PSD), membru în acest grup, Daniel-Cătălin Zamfir, liderul grupului ALDE, Ioan Cristina (PNL), Fejer Laszlo-Odon, viceliderul grupului UDMR, George-Nicolae Marussi (USR).Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, declara recent că îşi doreşte ca vizita oficială pe care o va efectua la Seul să constituie, dincolo de contactele politice, o ocazie pentru a consolida relaţia economică. "Eu cred că România trebuie să fie mai activă în ceea ce priveşte poziţia ei politică şi relaţiile economice la nivel internaţional. (...) Şi România, dar şi alte ţări - practic suntem cu toţii angajaţi într-o competiţie, în aşa fel încât să atragem firme care până acum activau în Marea Britanie şi care după Brexit vor trebui să fie relocate. E vorba de agenţii europene, societăţi comerciale care îşi caută, evident, o relocare a activităţilor şi suntem într-o competiţie cu alţii. Încercăm să propunem partenerilor noştri condiţii cât mai atractive", preciza el.*** Peste 8.000 de candidaţi s-au înscris pentru a participa la admiterea în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, anul acesta fiind scoase la concurs, în toată ţara, 4.987 de locuri, dintre care 4.357 pentru domeniul medicină, 405 - medicină dentară şi 225 - farmacie.Concursul va avea loc duminică în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.Pentru cele 4.987 de locuri scoase la concurs s-au înscris 8.420 de candidaţi, aproximativ 40% dintre ei urmând să susţină examenul la Bucureşti.Ocuparea locurilor în cele 67 de specialităţi se va face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor publicate, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu. AGERPRES/(redactor: Andreea Rotaru, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)