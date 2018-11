Incendii produse în depozite, centre comerciale şi alte clădiri, în 2018 (cronologie selectivă)

15:00

Regizorul Stere Gulea a devenit, sâmbătă, cetăţean de onoare al comunei Talpa din Teleorman, unde s-au filmat cele două producţii ''Moromeţii'' - în 1985 şi 2017, el mărturisind, la proiecţia organizată pentru comunitate, că s-a "lipit" de satul ce a fost, pentru el, platou de filmare atât în urmă cu mai bine de 30 de ani, cât şi acum.De altfel, tot sâmbătă, în micul sat din Teleorman, care nu are mai mult de 2.000 de locuitori, au fost inaugurate străzile "Moromeţii 1985" şi "Moromeţii 2017".Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOPe prima stradă - "Moromeţii 1985", se află casa Elenei Papuc, pe care toţi localnicii o ştiu drept "Casa lui Ilie Moromete". În clădirea din paiantă, cu patru încăperi mici şi o prispă, a stat pe gânduri, pentru prima dată, personajul de film Ilie Moromete, în urmă cu peste trei decenii. Elena Papuc, acum de 87 de ani, spune că nu a asistat prea mult la filmările din 1985, pentru că trebuia să lucreze."A fost frumos şi atunci. Nu prea aveam timp să venim, venea mai mult bărbatu-meu cu aia mică, cu nepoata, că noi aveam muncă, nu puteam să venim mereu aici", îşi aminteşte ea.Pentru primarul comunei, Benone Rababoc, producţia "Moromeţii 2" a fost o provocare. El îşi aminteşte însă şi de filmările pentru primul film "Moromeţii". "În '85, când s-a turnat 'Moromeţii' 1, terminasem liceul, mă pregăteam pentru facultate şi îmi aduc aminte cum echipa de filmare venea din casă în casă şi căuta recuzită", a declarat pentru AGERPRES primarul.El spune că a decis să nu perceapă o taxă de filmare de la echipa "Moromeţii 2", deoarece beneficiul de imagine pentru comuna sa i s-a părut mai important. "N-am perceput nimic pentru această acţiune, pentru că am considerat că era de obligaţia noastră şi morală să ne implicăm. (...) Eu consider că tot ceea ce s-a întâmplat de când au venit dânşii e mai mult decât orice sumă pe care am fi putut-o primi de la organizatori", recunoaşte Rababoc.O echipă de filmare de peste 200 de persoane venită în sat pentru aproape o lună a însemnat un efort pentru localnicii din Talpa, care au găzduit artişti sau membri ai staff-ului tehnic. Primarul spune că s-a oferit chiar el să fie gazdă, iar în casa sa a locuit, pe durata filmărilor, interpretul lui Ilie Moromete - actorul Horaţiu Mălăele. "A zis 'Pe mine mă cheamă Horaţiu şi nu ne luăm cu dumneavoastră'. Cât este de mare, am descoperit în dânsul atâta simplitate, atâta modestie", şi-a amintit Rababoc.Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOO parte a echipei a ajuns să locuiască în Talpa, iar alta - în Alexandria. "Era o competiţie şi oarecum le părea rău, pentru că cei care locuiau aici, după filmări, mai puteau să stea, să bea un şpriţ, să asculte o muzică în linişte, în curte să facă un grătar, era viaţa de la ţară", povesteşte amuzat primarul.Dar locuitorii din Talpa nu au asigurat doar cazare, ci şi figuraţie specială. Didica Zamfir, de 50 de ani, spune că pentru "Moromeţii 2" au fost filmate patru animale din curtea sa: purcelul, vaca, iapa şi căţelul.Revenit, după 32 de ani de la primul "Moromeţii", directorul de imagine Vivi Drăgan Vasile dezvăluie că, de data aceasta, munca la film a fost "mai intensă şi mai aprigă". "Dacă prima oară am filmat vreo trei luni aproape, de data asta am filmat vreo 30 de zile. Altă epocă ... filmul costă bani acum, banii pe care îi primim de la CNC (n.r. - Centrul Naţional al Cinematografiei) sunt absolut insuficienţi, sunt o glumă proastă", afirmă el.Acesta mărturiseşte că a avut nostalgia amurgurilor de la filmările pentru primul "Moromeţii". "De obicei, veneam dimineaţa din Alexandria, cu un autobuz, toată echipa, uneori la 4,00, alteori la 3,00, spre a prinde răsărituri şi rămâneam până spre seară, dar în general pe la 6,00, 7,00, 8,00 ne opream şi erau nişte amurguri senzaţionale. Aveam timp să le apreciem, că ştiam că n-aveam ce să facem la hotel, deci puteam să lâncezim în decor pe aici, să mai vorbim cu oamenii de aici. Fiecare dintre noi era arondat la o casă, pe la un om de pe aici care, din puţinul lor, ... un pic de cartof, câte un pic de ou, rareori o bucată de pui... Aveam timp", povesteşte Vivi Drăgan Vasile.La rândul său, regizorul Stere Gulea spune că se fereşte de o comparaţie între cele două pelicule şi mărturiseşte că şi-a dorit ca prin poveştile pe care le-a filmat despre familia Moromete "să rămână măcar un document vizual despre o lume care nu mai este"."Am încercat să fie cât mai autentic. Dacă n-o fi altceva, măcar să fie un document vizual despre lumea asta din care venim şi care s-a dus", afirmă regizorul.Presiunea succesului primului "Moromeţii" a existat, dar, odată începută munca la "Moromeţii 2", îndoielile au rămas în urmă."Doar prostul n-are temeri. Aveai în faţă un film care căpătase o notorietate, aveai roluri interpretate considerate roluri mari, te gândeai - ce poţi să mai faci? Dar, până la urmă, când te-ai decis, te gândeşti să faci cât mai bine, îndoielile le laşi în urmă", a spus el.Pentru că în "Moromeţii 2" Victor Rebengiuc este înlocuit de Horaţiu Mălăele, comparaţii au existat pe tema aceasta, admite Stere Gulea. La o proiecţie în Bucureşti, la care a fost prezent şi Victor Rebengiuc, povesteşte regizorul, un spectator a spus că i-a trebuit un sfert de oră ca să se acomodeze cu noul film, cu noul interpret. "Domnul Rebengiuc a sărit în stilul lui şi a spus: 'E o prostie asta - să compari. Ce a făcut Horaţiu este foarte bine, filmul este foarte bun, la el să ne gândim, nu să comparăm, pentru că nu e cazul să comparăm'", şi-a amintit Gulea, adăugând că o asemenea comparaţie este una între "două lucruri bune".Sâmbătă seara, aproximativ 200 de persoane din comunitatea din Talpa au văzut, în premieră, "Moromeţii 2", proiecţia fiind urmată de o ceremonie în cadrul căreia regizorul Stere Gulea, directorul de imagine Vivi Drăgan Vasile, actorii Horaţiu Mălăele şi Dana Dogaru, precum şi producătoarea Oana Giurgiu au devenit cetăţeni de onoare ai localităţii."Eu fără să vreau m-am lipit de satul dumneavoastră", le-a mărturisit Gulea celor adunaţi în sala de proiecţie. Înainte de începerea filmului, Vivi Drăgan Vasile i-a prevenit pe cei prezenţi. "Sper să fiţi îngăduitori, că şi peste noi au trecut anii. Casa pe care am renovat-o arată mult mai bine ca noi", a glumit el.De altfel, "casa lui Ilie Moromete", renovată pentru filmările de anul trecut, a fost preluată în comodat de către asociaţia CERC Talpa, potrivit primarului Benone Rababoc. Intenţia este ca acea casă să fie inclusă într-un circuit cultural care să promoveze localitatea din Teleorman.Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"Sunt şi cârcotaşi care spun: 'S-a filmat 'Moromeţii' în Talpa, că acolo e cea mai săracă comună. Cred că prin filmul 'Moromeţii' nu se doreşte reliefarea sărăciei, ci a simplităţii şi modestiei ţăranului român din vremurile respective şi, de aceea, nu îmi e ruşine şi îmi doresc să păstrăm, pentru că în nebunia noastră a tuturor - alergăm după modernism şi după urbanizare - nu e rău să ne aducem aminte de originile de unde venim", spune Rababoc.Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOPotrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Dănuţ Ionel Cristescu, există iniţiative ca anul viitor unele evenimente culturale de la casa din Talpa să fie corelate cu cele de la Centrul Memorial "Marin Preda"."Moromeţii 2" va rula în cinematografele româneşti începând din 16 noiembrie, dar este prezentat, în avanpremieră, de echipa filmului, în ţară.