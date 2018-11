Elegant pe teren, elegant şi în afara lui. Cristi Chivu risipeşte ceaţa. Cine e adevărata Steaua pentru fostul căpitan al naţionalei?

18:10

SCMU Craiova - BCMU FC ARGES Pitesti, 11 noiembrie 2018, ora 18:00, Sala Polivalenta din Craiova, meci transmis in direct de FRB TV din cadrul etapei a VI-a din Grupa A a LNBM. • Partida din Banie se anunta a fi extrem de echilibrata, intre doua echipe cu pretentii pentru play-off-ul LNBM. Dupa primele cinci etape, ambele echipe au acumulat cate trei victorii si se situeaza pe locurile 4 si 5 in clasamentul Grupei A din LNBM, gazdele avand cu un punct mai putin deoarece mai au de jucat restanta...