Manchester City - Manchester United // liveTEXT ACUM, VIDEO și FOTO » Deschidere de scor în minutul 12

CSM București s-a impus în deplasare contra celor de la Ferencvaros Budapesta, scor 34-28, și s-a calificat matematic în fazele superioare ale grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin. Antrenorul Dragan Djukici și-a felicitat elevele la finalul unui meci aproape perfect."Șocul din startul meciului ne-a trezit parcă. Am regăsit concentrarea, nu am mai fost precipitate și am obținut o victorie clară, meritată. ...