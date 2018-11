Bogdan, replici acide la adresa lui Andi, ispita care i-a sedus iubita, Hannelore, la Insula Iubirii

19:30

Clopote de nuntă vor bate în curând la Hollywood pentru Bella Hadid şi The Weeknd. Cel puțin asta susține un prieten apropiat al artistului care este îndrăgostit de celebrul fotomodel. The Weeknd ar căuta deja inelul de logodnă. Bella Hadid şi The Weeknd au fost surprinși în tandrețuri la petrecerea organizată după spectacolul Victoria’s Secret. […] Post-ul Bella Hadid ar urma să fie cerută în căsătorie. The Weeknd caută inelul pentru celebrul fotomodel apare prima dată în Libertatea.ro.