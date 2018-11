TURNEUL CAMPIONILOR // VIDEO Roger Federer, nervos în timpul debutului de la Londra » A fost învins în doar 89 de minute

00:30

Dinamo și FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1 (detalii AICI). Mircea Rednic anunță două transferuri urgente și trimite săgeți către Florin Bratu. "Am avut o atitudine bună. Am suferit doar la fazele fixe în acest meci, am dominat, cum era firesc cu un om în plus. Nu am fost însă inspirați. Atacanții au fost mereu în contratimp. E un punct pozitiv, echipa a stat bine în teren. ...