Schimburi de focuri în cursul unei operaţiuni israeliene în Fâşia Gaza

03:00

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă, că atacantul Harlem Gnohere nu merita să fie eliminat în derby-ul cu Dinamo (scor final 1-1), precizând că formaţia sa putea să câştige dacă rămânea în 11 jucători."A fost o partidă echilibrată în prima repriză când atât noi, cât şi cei de la Dinamo, ne-am creat câteva oportunităţi de a marca. Am făcut însă acea greşeală de la penalty-ul primit de Dinamo. În repriza a doua am intrat cu încredere şi am egalat, credeam că putem câştiga jocul, dar a venit acel cartonaş roşu şi am fost nevoiţi să schimbăm. Cred că dacă rămâneam în 11 jucători puteam să întoarcem şi să câştigăm. Dar a fost important faptul că defensiv ne-am închis, nu i-am lăsat pe adversari să aducă mingea în careul nostru. Câte ocazii şi-au creat cei de la Dinamo? Au pus nişte mingi în careu de la margine, în rest nu am văzut ocazii mari de a marca. Noi am încercat să jucăm pe contraatac şi cred că şi la fazele fixe trebuia să fim mai atenţi", a spus Dică."Ţinând cont de ceea ce s-a întâmplat pe teren, adică de acel cartonaş roşu, este OK acest punct cu Dinamo. Dar sunt dezamăgit că nu am câştigat ca să ajungem din nou pe primul loc, mai ales că CFR Cluj, Craiova şi Viitorul obţinuseră doar rezultate de egalitate. Toate echipele îşi dau viaţa când joacă împotriva noastră. A mai jucat Dinamo ca azi, în afară de meciul din etapa a doua când a jucat tot cu noi? Cum pasa Cooper, cum dribla, l-a mai văzut cineva?", a adăugat Dică.Tehnicianul s-a arătat nemulţumit de arbitrul Istvan Kovacs, căruia i-a imputat eliminarea lui Harlem Gnohere pentru un fault din spate la Armando Cooper. "Eu am avut acea ieşire la adresa arbitrului, pentru că nu poţi la un asemenea meci, cu o asemenea încărcătură, să dai un cartonaş roşu cum a dat el în această seară. Gnohere a şi alunecat... dar nu a fost fault de cartonaş roşu, e clar. Asta e părerea mea. Era 1-1 şi meciul avea un ritm bun. Nu vreau să mai comentez acum, dar am fost nemulţumit de modul în care Istvan Kovacs a interpretat anumite faze. Probabil că în Champions League e concentrarea mai mare decât în România", a explicat antrenorul formaţiei FCSB.Nicolae Dică a menţionat că terenul de pe Arena Naţională a fost mai prost decât unul din Liga a II-a: "Sper să reuşească să facă ceva la gazon să fie cât de cât OK pentru un meci de Liga I. Pentru că un asemenea gazon ca în seara asta nici la Liga a II-a nu cred că avem. Sper ca acest gazon peste 3 săptămâni să arate mai bine".De altfel, tehnicianul susţine că jucătorii au avut probleme medicale din cauza gazonului. "Am riscat cu Planic în această seară pentru că şi el şi-a dorit foarte mult să joace. La fel şi cu Stan şi Bălaşa. Toţi trei mi-au spus că vor să intre. Acum nu ştiu exact cum e Planici, mi-a zis că a simţit o durere la spate, asta se întâmpla prin minutul 90. Aşa e cu un asemenea teren... aţi văzut că şi Nistor a făcut ruptură în minutul 30. Nu e uşor să joci pe un teren plin de nisip şi pământ", a precizat Dică.Echipele Dinamo şi FCSB au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), meciul direct disputat, duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 15-a a Ligii I de fotbal.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru)