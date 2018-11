Fotbal: Rednic (Dinamo) - Mi-aş fi dorit să câştigăm, FCSB nu şi-a creat nicio ocazie

04:10

Fotbalistul nigerian Simon Terwase Zenke a declarat, duminică seara, că se bucură de faptul că a debutat la Dinamo chiar în derby-ul cu FCSB (scor 1-1), precizând că fanii noii sale echipe sunt fantastici."A fost un meci important pentru club. Eu nu ştiam dacă voi intra, sper că am făcut o impresie bună. Mă bucur însă că am debutat la Dinamo într-un derby. Fanii dinamovişti sunt fantastici. Am auzit vorbindu-se de ei, am văzut imagini şi pe YouTube, dar să văd cu ochii mei... a fost ceva incredibil. Situaţia nu e tocmai bună în clasament, antrenorul m-a adus aici ca să ajut. El m-a contactat şi m-a convins să vin la Dinamo. Mă bucur că am ales Dinamo pentru că am văzut atmosfera creată de fani. A fost ceva incredibil, aşa că nu îmi doresc decât să îi fac mândri de mine pe fanii dinamovişti", a spus el."Cred că azi meritam să câştigăm, dar FCSB s-a retras în apărare după ce a rămas cu un jucător mai puţin pe teren, iar nouă ne-a fost dificil să ne creăm ocazii. Pe final când am intrat am avut vreo două centrări, dar nu au ajuns la atacanţii noştri. Sunt sigur însă că pe viitor voi juca mult mai bine. Încă am nevoie de jocuri pentru a avea ritm. Fizic sunt OK, însă mai am de lucrat. Am văzut terenuri şi mai proaste decât cel de azi. Şi în Belgia, în Liga a II-a, dar şi în Nigeria. Nu ştiu care e situaţia aici, dar în cazul unui asemenea stadion cred că gazonul trebuia să arate mai bine", a adăugat Simon Zenke.Echipele Dinamo şi FCSB au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), meciul direct disputat, duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 15-a a Ligii I de fotbal.