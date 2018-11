ANM: Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă în 17 judeţe

05:50

Documentarul "Beyond Clueless" (2014) şi comedia horror "The Cremator" (1969) vor fi prezentate la Centrul Ceh din Bucureşti, luni şi marţi, de la ora 20,00, în cadrul programelor Documentary Mondays şi Fiction Tuesday, informează organizatorii.Documentarul "Beyond Clueless" prezintă o analiză complexă a tipologiei de film ce are ca public ţintă adolescenţii. Având o abordare nouă asupra filmelor ce au devenit emblematice în anii '90, documentarul oferă o analiză retrospectivă asupra evoluţiei actorilor pe care aceste roluri i-au consacrat. Cu o structură ce înglobează peste 200 de filme de acest fel, "Beyond Clueless" explorează teme precum sexualitatea, violenţa şi ierarhiile sociale, sub forma unui film eseu, divizat în cinci capitole: Fitting In, Acting Out, Losing Yourself, Toeing the Line şi Moving On. Charlie Lyne, fiind nu doar regizorul, ci şi scenaristul, monteurul şi producătorul filmului, reuşeşte astfel să demaşte regulile şi stereotipurile ce guvernează viaţa adolescenţilor în perioada liceului."The Cremator", filmul realizat de Juraj Herz, prezintă povestea lui Karel Kopfrkingl, angajat al unui crematoriu, ce percepe cremaţiunea ca metodă revelatoare de salvare a lumii. Contextul în care acţiunea filmului se desfăşoară este Cehoslovacia, în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Datorită magnitudinii tragediei evenimentelor din timpul războiului, abordarea umoristică a unui asemenea subiect face din The Cremator un film atipic şi intrigant.Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: Centrul Ceh/Facebook