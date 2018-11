INS: Sporul natural al populaţiei a fost negativ în septembrie 2018

10:20

"Pisica pe acoperişul fierbinte" ("Cat on a Hot Tin Roof") este numele unei piese scrisă de dramaturgul american Tennessee Williams (1911-1983).A fost jucată, în premieră, la data de 24 martie 1955, pe scena Teatrului Morosco din New York, în regia faimosului Elia Kazan.Pentru "Pisica pe acoperişul fierbinte", Williams a primit Premiul Pulitzer pentru Dramă în 1955, notează www.pulitzer.org. În acelaşi an, aceasta a fost desemnată Cea mai bună piesă americană de către Cercul Criticilor de Teatru din New York.Printre temele abordate în textul lui Williams se numără minciuna, alcoolismul, adulterul, sexualitatea reprimată şi moartea, contextul în care toate acestea apar fiind o reuniune a familiei magnatului "Big Daddy" Pollitt, pe moşia din delta fluviului Mississippi.Ceea ce se dorea a fi o aniversare cu totul specială a seniorului, bolnav, fără să ştie iniţial, de cancer în fază terminală, degenerează din cauza tensiunilor dintre personaje, adică cei doi copii ai săi, Brick, Gooper şi soţiile lor Maggie, respectiv Mae. În particular, este analizat conflictul conjugal dintre Brick şi Maggie, cauzat de suspiciuni, infidelitate şi chinuitoare sentimente de vinovăţie. Din sportiv de succes, Brick ajunge un alcoolic notoriu, stare ce îi pune în pericol nu doar căsnicia, ci şi relaţia cu tatăl său şi partea sa de moştenire. Maggie este determinată să îşi salveze căsnicia şi să îndrepte relaţia dintre soţul său şi tatăl acestuia, dar tot ce poate să facă este să declare, mincinos, că este însărcinată, în speranţa că ideea de a avea un nepot îl va determina pe Big Daddy să îl favorizeze pe Brick la împărţirea averii. Ironic, seria minciunilor şi înşelătoriilor dintre personaje continuă, deşi acestea sunt conştiente că acelaşi tip de falsităţi le-au adus în nefericita stare actuală.Prima ecranizare a piesei "Pisica pe acoperişul fierbinte" a fost realizată în 1958, cu Elizabeth Taylor şi Paul Newman în rolurile Maggie şi Brick, potrivit www.imdb.com. Filmul s-a bucurat de un succes considerabil, însă a fost criticat de însuşi Tennessee Williams pentru cenzurarea unor pasaje cu caracter pronunţat sexual. În 1984, piesa a beneficiat de o nouă ecranizare, mai "îndrăzneaţă", cu Jessica Lange şi Tommy Lee Jones în rolurile principale. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu; editor online: Magdalena Tănăsescu)