Doi șoferi, spulberați de un autocar, în Argeș. Unul a murit, altul e în stare gravă

09:10

Un polițist de la Rutieră a avut un dialog savuros cu o șoferiță care a fost prinsă în trafic fără centura de siguranță, după relatează pe Facebook Ministerul de Interne. Femeia a justificat că nu purta centura fiindcă a suferit recent un implant de silicoane, motiv pentru care agentul a cerut un certifical medical în […] The post Discuție polițist – șoferiță: „De ce nu purtați centura?”. „Pentru că mi-am pus silicoane. Nu se vede?” appeared first on Cancan.ro.