GSP LIVE / Alexandru David pus în încurcătură: "Vă pare rău că ați jucat pe Arena Națională?" » Răspunsul președintelui dinamovist: "O întrebare grea!"

Cel de-al doilea transfer anunțat de Mircea Rednic ieri, la conferința de presă, este Mattia Montini, un atacant italian de 26 de ani, liber de contract.El s-ar afla în negocieri avansate cu Dinamo, anunță Telekom Sport. Vârful a evoluat mai mult în Serie C, unde nu are cifre grozave.Chiar dacă a început fotbalul la AS Roma, fotbalistul a jucat la formații precum Benevento, Feralpisalo, Cittadella, Juve Stabia, Arezzo, Pro Patria, Monopoli şi Bari. ...