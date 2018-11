EXCLUSIV | Tudor Băluță, mezinul naționalei României, și-a stabilit prioritățile: ”Am ajuns fotbalist. Cartea trece pe planul doi” | VIDEO

14:50

Jurnaliștii postului de radio uruguayan Radio Colonia au ales o modalitate originală de a transmite meciul Boca Juniors – River Plate (2-2), prima manșă a finalei Copei Libertadores. „Cel mai fierbinte derby al lumii", cum a fost numit de influenta revistă Four Four Two, naște de fiecare dată pasiuni uriașe în rândul susținătorilor celor două