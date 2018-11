Investitorii se întorc spre pieţele emergente: Veteranul Mark Mobius consideră că „la sfârşitul zilei, acţiunile din pieţele emergente sunt foarte ieftine”

08:40

"Dacă tot am gândit programul Start-Up Nation, să gândim şi programul Scale-Up Nation – să ne pregătim şi pentru ce va urma, să ne pregătim şi pentru perioada programată pentru 2021 - 2027, deoarece pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi mediul de afaceri vor exista aproape numai instrumente financiare şi România nu are, în acest moment, niciun instrument financiar şi un program Scale-Up Nation ar fi un program pilot şi ar fi foarte bun”, a declarat recent Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în cadrul evenimentului „Mediafax talks about IMM-uri din România”, a 11-a ediţie.